Gold Rate Today: सोना रिकॉर्ड 1,38,381 रुपये प्रति 10 ग्राम, चांदी 2,16,596 रुपये प्रति किग्रा, रुपये 89.73 प्रति डॉलर और सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट

December 23, 2025

Gold Rate Today: चांदी 3,724 रुपये यानी 1.75 प्रतिशत चढ़कर 2,16,596 रुपये प्रति किलोग्राम के अबतक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। वैश्विक स्तर पर भी सोना व चांदी की कीमतों में तेजी रही।

file photo

Highlightsसोने का वायदा भाव 1.37 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,530.8 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। 70.15 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।तेल की कीमतों में गिरावट ने स्थानीय मुद्रा को निचले स्तर पर समर्थन दिया।

नई दिल्लीः भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले साल ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच निवेशकों के सुरक्षित निवेश विकल्पों में भारी निवेश करने से मंगलवार को सोने और चांदी की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में फरवरी 2026 में आपूर्ति वाले अनुबंधों के सोने का भाव 1,637 रुपये यानी 1.2 प्रतिशत की बढ़त के साथ रिकॉर्ड 1,38,381 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी ओर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में मार्च 2026 में आपूर्ति वाले अनुबंधों की कीमत 3,724 रुपये यानी 1.75 प्रतिशत चढ़कर 2,16,596 रुपये प्रति किलोग्राम के अबतक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। वैश्विक स्तर पर भी सोना व चांदी की कीमतों में तेजी रही।

कॉमेक्स सोने का वायदा भाव 1.37 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,530.8 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी का वायदा भाव पहली बार 70 अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार किया। इसमें 1.59 अमेरिकी डॉलर या 2.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 70.15 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

विदेशी पूंजी की निकासी और घरेलू शेयर बाजारों में कमजोर रुख के बीच रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में पांच पैसे टूटकर 89.73 प्रति डॉलर पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि डॉलर के कमजोर होने और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने स्थानीय मुद्रा को निचले स्तर पर समर्थन दिया।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में स्थानीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 89.67 पर खुली। हालांकि बाद में फिसलकर 89.73 प्रति डॉलर पर आ गई, जो पिछले बंद भाव से पांच पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.68 पर बंद हुआ था।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.08 पर रहा। घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर सेंसेक्स शुरुआती कारोबार 116.57 अंक की गिरावट के साथ 85,450.91 अंक जबकि निफ्टी 27.15 अंक फिसलकर 26,145.25 अंक पर पहुंच गया।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 61.99 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 457.34 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। सेंसेक्स और निफ्टी में दो सत्र से जारी बढ़त के बाद मंगलवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई।

बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 116.57 अंक टूटकर 85,450.91 अंक और एनएसई निफ्टी 27.15 अंक फिसलकर 26,145.25 अंक पर पहुंच गया। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि छुट्टियों के कारण छोटा सप्ताह होने की वजह से कारोबार की मात्रा कम रहने का अनुमान है।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक, इटर्नल और भारती एयरटेल के शेयर सबसे अधिक नुकसान में रहे। हालांकि, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा स्टील के शेयर में तेजी रही। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225, चीन का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग फायदे में रहे।

अमेरिकी बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 62.02 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 457.34 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने पिछले कारोबारी सत्र में 4,058.22 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

