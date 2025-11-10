सोने की कीमत में 2,033 रुपये का उछाल, जानें आज का सोने का भाव

Highlights सोने की कीमत 2,033 रुपये का उछाल, जानें आज का सोने का भाव

वायदा कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार चौथे सत्र में सोमवार को बढ़त दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में दिसंबर में आपूर्ति वाले अनुबंधों के सोने का भाव 2,033 रुपये या 1.7 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,23,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। फरवरी 2026 में आपूर्ति वाले अनुबंधों की कीमत 1,945 रुपये या 1.59 प्रतिशत बढ़कर 1,24,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।

दूसरी ओर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में दिसंबर में आपूर्ति वाले चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमत 3,802 रुपये या 2.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,51,530 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। मार्च 2026 में आपूर्ति वाले अनुबंधों की कीमत 4,244 रुपये या 2.83 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,54,100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। वैश्विक स्तर पर भी सोना व चांदी की कीमतों में तेजी रही। दिसंबर में आपूर्ति वाले कॉमेक्स सोने का वायदा भाव 1.8 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,081.97 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत करीब तीन प्रतिशत चढ़कर 49.52 डॉलर प्रति औंस हो गई।

Web Title: Gold prices jump by Rs 2,033, know today's gold rate