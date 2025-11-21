सोने की कीमत में फिर आई गिरावट ! आज मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और दूसरे शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट का ये है रेट

शुक्रवार, 21 अक्टूबर को, एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर फ्यूचर दोपहर 2:08 बजे 0.52% गिरकर ₹1,22,085 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 1.82% फिसलकर ₹1,51,345 प्रति किग्रा पर आ गया।

नई दिल्ली: अगले महीने फेड रेट कट की कम उम्मीदों के बीच, इंटरनेशनल बुलियन मार्केट में नुकसान के बाद, शुक्रवार, 21 नवंबर को घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने के दाम गिर गए। शुक्रवार, 21 अक्टूबर को, एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर फ्यूचर दोपहर 2:08 बजे 0.52% गिरकर ₹1,22,085 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 1.82% फिसलकर ₹1,51,345 प्रति किग्रा पर आ गया।

21 नवंबर को दोपहर 2:08 बजे 24-कैरेट सोने के दाम ₹1,22,710/10 ग्राम था, और 22-कैरेट सोने के दाम ₹1,12,484/10 ग्राम था। इंडिया बुलियंस के डेटा के मुताबिक, चांदी के दाम ₹1,52,140/किग्रा (सिल्वर 999 फाइन) थे। पिछले बीस सालों में, सोने की कीमतों में 1,200% की बढ़ोतरी हुई है, जो 2005 में ₹7,638 से बढ़कर 2025 में (सितंबर तक) ₹1,25,000 से ज़्यादा हो गई, और इनमें से 16 सालों में अच्छा रिटर्न मिला है। सोने की कीमतों में साल-दर-साल आधार पर 56% की बढ़ोतरी हुई है।

आज शहर के हिसाब से सोने के दाम

अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में शुक्रवार के सोने के दाम देखें। यह ध्यान रखना चाहिए कि रिटेल दाम थोड़े ज़्यादा रहने की संभावना है क्योंकि ज्वैलर्स बिल में मेकिंग चार्ज, टैक्स और GST जोड़ सकते हैं।

मुंबई में सोने और चांदी की कीमतें — 21 नवंबर

मुंबई में 24 कैरेट सोने का रेट— ₹1,22,480/10 ग्राम
मुंबई में 22 कैरेट सोने का रेट — ₹1,12,273/10 ग्राम
मुंबई में MCX सोने का रेट — ₹1,22,141/10 ग्राम
मुंबई में चांदी का रेट— ₹1,51,950/किग्रा
मुंबई में MCX सिल्वर 999 का रेट — ₹1,51,540/किग्रा

दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतें — 21 नवंबर

नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने का रेट— ₹1,22,200/10 ग्राम
नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने का रेट— ₹1,12,017/10 ग्राम 
नई दिल्ली में MCX गोल्ड रेट — ₹1,22,141/10 ग्राम
नई दिल्ली में सिल्वर बुलियन रेट — ₹1,51,510/किग्रा
नई दिल्ली में MCX सिल्वर 999 रेट — ₹1,51,540/किग्रा

कोलकाता में सोने और चांदी की कीमतें — 21 नवंबर

कोलकाता में 24 कैरेट सोने का रेट— ₹1,22,250/10 ग्राम
कोलकाता में 22 कैरेट सोने का रेट— ₹1,12,063/10 ग्राम
कोलकाता में MCX सोने का रेट — ₹1,22,141/10 ग्राम
कोलकाता में चांदी का रेट— ₹1,51,570/किग्रा
कोलकाता में MCX चांदी 999 का रेट — ₹1,51,540/किग्रा

अहमदाबाद में सोने और चांदी की कीमतें — 21 नवंबर

अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने का रेट— ₹1,22,580/10 ग्राम
अहमदाबाद में 22 कैरेट सोने का रेट— ₹1,12,365/10 ग्राम 
अहमदाबाद में MCX गोल्ड रेट — ₹1,22,141/10 ग्राम
अहमदाबाद में सिल्वर बुलियन रेट— ₹1,51,970.00/किग्रा
अहमदाबाद में MCX सिल्वर 999 रेट — ₹1,51,540/किग्रा

बेंगलुरु में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें — 21 नवंबर

बेंगलुरु में 24 कैरेट गोल्ड रेट— ₹1,22,580/10 ग्राम
बेंगलुरु में 22 कैरेट गोल्ड रेट— ₹1,12,365/10 ग्राम
MCX आज बेंगलुरु गोल्ड रेट — ₹1,22,141/10 ग्राम
बेंगलुरु में सिल्वर बुलियन रेट— ₹1,51,870/किग्रा
बेंगलुरु में MCX सिल्वर 999 रेट — ₹1,51,540/किग्रा

हैदराबाद में सोने और चांदी की कीमतें — 21 नवंबर

हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का रेट— ₹1,22,680/10 ग्राम
हैदराबाद में 22 कैरेट सोने का रेट— ₹1,12,457/10 ग्राम
हैदराबाद में MCX सोने का रेट — ₹1,22,141/10 ग्राम
हैदराबाद में चांदी का रेट— ₹1,51,990/किग्रा
हैदराबाद में MCX सिल्वर 999 का रेट — ₹1,51,540/किग्रा

चेन्नई में सोने और चांदी की कीमतें — 21 नवंबर

चेन्नई में 24 कैरेट सोने का रेट— ₹1,22,670/10 ग्राम
चेन्नई में 22 कैरेट सोने का रेट— ₹1,12,448/10 ग्राम
चेन्नई में MCX गोल्ड रेट — ₹1,22,141/10 ग्राम
चेन्नई में सिल्वर बुलियन रेट — ₹1,51,970/किग्रा
चेन्नई में MCX सिल्वर 999 रेट — ₹1,51,540/किग्रा

