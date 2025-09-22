नवरात्रि में सोने ने तोड़ा रिकॉर्ड, सोना 116200 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा, चांदी भी पीछे-पीछे

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 22, 2025 19:11 IST2025-09-22T19:10:53+5:302025-09-22T19:11:00+5:30

मजबूत वैश्विक संकेतों से उत्साहित होकर सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें 2,200 रुपये बढ़कर 1,16,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए उच्चस्तर पर पहुंच गई।

मजबूत वैश्विक संकेतों से उत्साहित होकर सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें 2,200 रुपये बढ़कर 1,16,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए उच्चस्तर पर पहुंच गई। निवेशक नीतिगत दिशा के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की महत्वपूर्ण टिप्पणी का इंतजार कर रहे हैं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत शुक्रवार को 1,14,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ थी। स्थानीय सर्राफा बाजार में, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 2,150 रुपये बढ़कर 1,15,650 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के रिकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुंच गया। पिछले बाजार सत्र में यह 1,13,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी के रुख के अनुरूप, घरेलू बाजारों में सोना और चांदी दोनों रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नरम रुख वाले संकेत से पता चलता है कि इस साल के अंत तक दो और ब्याज दरों में कटौती की संभावना है, जिससे अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड प्रतिफल में बढ़त सीमित हो सकती है, जबकि कीमती धातुओं की कीमतों को बल मिल सकता है।’’ गांधी ने कहा कि इसके अलावा, एक्सचेंज-ट्रेडेड कोषों में मजबूत निवेश और केंद्रीय बैंकों की निरंतर रुचि ने भी सर्राफा कीमतों में वृद्धि में योगदान दिया है। चालू कैलेंडर वर्ष में कीमती धातु की कीमतों में 37,250 रुपये प्रति 10 ग्राम या 47.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह 31 दिसंबर, 2024 को 78,950 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। इस बीच, सोमवार को चांदी की कीमतें 4,380 रुपये बढ़कर 1,36,380 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गईं।

एसोसिएशन के अनुसार, शुक्रवार को चांदी 1,32,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इस साल अबतक, चांदी की कीमतें 31 दिसंबर, 2024 के 89,700 रुपये प्रति किलोग्राम से 46,680 रुपये प्रति किलोग्राम या 52.04 प्रतिशत बढ़ चुकी हैं। वैश्विक स्तर पर, हाजिर सोना एक प्रतिशत से अधिक बढ़कर 3,728.43 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। कोटक सिक्योरिटीज की जिंस शोध की एवीपी कायनात चैनवाला ने कहा, ‘‘निवेशक आगे की दिशा के बारे में संकेत लेने के लिए, दिन के उत्तरार्द्ध में आने वाले फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) के कई अधिकारियों की टिप्पणियों तथा मंगलवार को फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के प्रमुख भाषण का इंतजार कर रहे हैं, जिससे हाजिर सोना 3,728 डॉलर प्रति औंस के नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया।’’

