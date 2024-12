गौतम अडानी ने अमेरिकी अभियोग पर की जवाबी कार्रवाई, बोले- 'हर हमला हमें मजबूत बनाता है'

जयपुर: अहमदाबाद स्थित अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने पहली बार सामने आकर अपना पक्ष रखा है। भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक गौतम अडानी ने अनुपालन और ईमानदारी पर अपनी कंपनी के रुख को दोहराया। अडानी ने कहा कि उनके और उनकी कंपनी के खिलाफ हर हमला उन्हें और मजबूत बनाता है। अडानी 51वें रत्न एवं आभूषण पुरस्कार समारोह में बोल रहे थे। नवंबर में आरोप और अभियोग सामने आने के बाद अडानी समूह के चेयरमैन का यह पहला सार्वजनिक संबोधन था। जयपुर में अपने संबोधन में उन्होंने कहा, "जैसा कि आपमें से अधिकांश लोगों ने दो सप्ताह से भी कम समय पहले पढ़ा होगा, हमें अडानी ग्रीन एनर्जी में अनुपालन प्रथाओं के बारे में अमेरिका से आरोपों का सामना करना पड़ा।"

गौतम अडानी ने अपनी कंपनी की गतिविधियों के खिलाफ 'हमलों' के पिछले उदाहरणों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "यह पहली बार नहीं है जब हमने ऐसी चुनौतियों का सामना किया है। मैं आपको बता सकता हूं कि हर हमला हमें मजबूत बनाता है और हर बाधा एक कदम बन जाती है। बहुत सारी निहित रिपोर्टिंग के बावजूद, अडानी पक्ष के किसी भी व्यक्ति पर एफसीपीए के उल्लंघन या न्याय में बाधा डालने की किसी भी साजिश का आरोप नहीं लगाया गया है।" उन्होंने आगे कहा, "आज की दुनिया में, नकारात्मकता तथ्यों से ज्यादा तेजी से फैलती है। जैसा कि हम कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से काम करते हैं, मैं विश्व स्तरीय नियामक अनुपालन के लिए हमारी पूर्ण प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करना चाहता हूं।"

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: Addressing 51st Gem & Jewellery Awards, Adani Group Chairman Gautam Adani says, "...As most of you would have read less than 2 weeks back, we faced a set of allegations from the US about compliance practises at Adani Green Energy. This is not the first… pic.twitter.com/LWGT0tDiBC