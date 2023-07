हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बोले गौतम अडानी - 'जानबूझकर हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई'

Highlights उद्योगपति गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी रिपोर्ट को गलत जानकारी पर आधारित बताया कहा- जानबूझकर हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई

नई दिल्ली: उद्योगपति गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मंगलवार, 18 जुलाई को अडानी समूह की बैठक में प्रतिक्रिया दी। गौतम अडानी ने कहा कि इस रिपोर्ट में जानबूझकर हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।

बता दें कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह को तगड़ा झटका लगा था और इसके शेयरों के भाव आसमान से जमीन पर आ गए थे। समय के साथ अडानी समूह इस झटके से धीरे-धीरे उबर रहा है लेकिन ये मामला बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना था।

अडानी समूह की बैठक में गौतम अडानी कहा, "इस साल जब हम भारत के इतिहास में सबसे बड़े एफपीओ लाने की तैयारी कर रहे थे, तब अमेरिका में एक रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट में गलत जानकारियां थीं और छवि ख़राब करने वाले आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट में ज़्यादातर आरोप 2004 से 2015 के बीच के थे। इन सारे आरोपों पर नियामकों ने तब फैसला ले लिया था। इस रिपोर्ट में जानबूझकर हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।"

#WATCH | "...While we promptly issued a comprehensive rebuttal, various vested interests tried to exploit the claims made by the short seller. These entities encouraged and promoted a false narrative across various news and social media platform. Subsequently, the SC constituted… pic.twitter.com/wiKnEakusi