Ganga Vilas Cruise: दुनिया का सबसे लंबा लग्जरी रिवर क्रूज ‘एमवी गंगा विलास’,  50 पर्यटक स्थलों से होकर गुजरेगा, 3200 किमी की दूरी, 13 जनवरी को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, खासियत

Highlights क्रूज जहाज ‘एमवी गंगा विलास’ शुक्रवार को वाराणसी से अपने पहले सफर पर रवाना होगा। सफर 13 जनवरी को वाराणसी से शुरू होगा और एक मार्च को डिब्रूगढ़ पहुंचने की संभावना है। वाराणसी में गंगा नदी पर होने वाली मशहूर गंगा आरती के साथ यह क्रूज अपने सफर पर निकलेगा।

Ganga Vilas Cruise: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, नदी में चलने वाला क्रूज जहाज ‘एमवी गंगा विलास’ शुक्रवार को वाराणसी से अपने पहले सफर पर रवाना होगा।

इस दौरान वह 3200 किलोमीटर से अधिक लंबा सफर तय करेगा। यह क्रूज भारत एवं बांग्लादेश से गुजरने वाली 27 नदी प्रणालियों के रास्ते अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। इस लंबे सफर में एमवी गंगा विलास क्रूज पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका और गुवाहाटी जैसे 50 पर्यटक स्थलों से होकर गुजरेगा।

The launch of world’s longest river cruise with MV Ganga Vilas by Prime Minister Narendra Modi on 13 January, 2023 in Varanasi will herald a new age of river cruise tourism for India, said Union minister Sarbananda Sonowal: Ministry of Ports, Shipping and Waterways pic.twitter.com/Hma1nF0rUt