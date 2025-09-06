कारों की कीमतों में 1.56 लाख तक की हुई कटौती, GST दर में बदलाव के बाद टाटा मोटर्स से लेकर महिंद्रा तक, कार निर्माता कंपनियों ने जारी की कारों की नई कीमतें
By रुस्तम राणा | Updated: September 6, 2025 21:26 IST2025-09-06T21:26:59+5:302025-09-06T21:26:59+5:30
बड़े इंजन वाली पेट्रोल और डीज़ल कारों पर, जिन पर पहले लगभग 50% टैक्स (28% GST और 22% सेस) लगता था, अब 40% लगेगा। 1500 सीसी तक की और 4,000 मिमी से कम लंबाई वाली डीज़ल कारों पर 18% टैक्स लगेगा। 350 सीसी तक की छोटी मोटरसाइकिलें भी 18% के स्लैब में आ गई हैं।
नई दिल्ली: इस सप्ताह के शुरू में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा कारों और ऑटो घटकों पर दरों में कटौती के बाद टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रेनॉल्ट इंडिया सहित प्रमुख वाहन निर्माताओं ने अपने यात्री वाहन पोर्टफोलियो में कीमतों में कटौती की घोषणा की है।
22 सितंबर से प्रभावी 56वीं जीएसटी परिषद के फैसले के तहत छोटी कारों पर कर पहले के 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जबकि बड़ी कारें और एसयूवी अब बिना किसी अतिरिक्त उपकर के 40% जीएसटी स्लैब में आ गई हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% जीएसटी लागू रहेगा।
बड़े इंजन वाली पेट्रोल और डीज़ल कारों पर, जिन पर पहले लगभग 50% टैक्स (28% GST और 22% सेस) लगता था, अब 40% लगेगा। 1500 सीसी तक की और 4,000 मिमी से कम लंबाई वाली डीज़ल कारों पर 18% टैक्स लगेगा। 350 सीसी तक की छोटी मोटरसाइकिलें भी 18% के स्लैब में आ गई हैं।
जीएसटी कटौती के बाद महिंद्रा कारें
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शनिवार को घोषणा की कि वह 6 सितंबर से अपने यात्री वाहनों की कीमतों में ₹1.56 लाख तक की कटौती करेगी ताकि जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुँचाया जा सके। यात्री वाहनों की संशोधित कीमतें इस प्रकार हैं:
बोलेरो/नियो: 31% से 18% तक - ₹1.27 लाख तक का लाभ
XUV3XO (पेट्रोल): 29% से 18% तक - ₹1.40 लाख तक का लाभ
XUV3XO (डीज़ल): 31% से 18% तक - ₹1.56 लाख तक का लाभ
थार 2WD (डीज़ल): 31% से 18% तक - ₹1.35 लाख तक का लाभ
थार 4WD (डीज़ल): 48% से 40% तक - ₹1.01 लाख तक का लाभ
स्कॉर्पियो क्लासिक: 48% से 40% तक - ₹1.01 लाख तक का लाभ
स्कॉर्पियो-N: 48% से 40% तक - ₹1.45 लाख तक का लाभ
थार रॉक्स: 48% से 40% - ₹1.33 लाख तक का लाभ
XUV700: 48% से 40% तक - ₹1.43 लाख तक का लाभ
जीएसटी कटौती के बाद रेनॉल्ट कारें (पुरानी कीमत → नई कीमत)
टाटा और महिंद्रा के अलावा, रेनॉल्ट इंडिया ने भी अपनी कारों की कीमतों में ₹96,395 तक की कटौती की घोषणा की है। पुरानी और संशोधित दरें इस प्रकार हैं:
किगर
इमोशन सीवीटी I L T: ₹11,29,995 → ₹10,33,600
इमोशन डीटी सीवीटी I L T: ₹11,29,995 → ₹10,33,600
इमोशन MT: ₹9,14,995 → ₹8,57,000
इमोशन DT MT: ₹9,57,995 → ₹8,58,000
क्विड
क्लाइंबर AMT DT: ₹6,44,995 → ₹5,90,000
क्लाइंबर DT: ₹5,99,995 → ₹5,48,800
क्लाइंबर: ₹5,87,995 → ₹5,37,900
आरएक्सटी एएमटी: ₹5,99,995 → ₹5,48,800
ट्राइबर
इमोशन एएमटी डीटी: ₹9,39,995 → ₹8,59,800
इमोशन एएमटी: ₹9,16,995 → ₹8,38,800
इमोशन एमटी डीटी: ₹8,87,995 → ₹8,12,300
इमोशन: ₹8,64,995 → ₹7,91,200
महिंद्रा कारों के लिए नई कीमतें 6 सितंबर से लागू होंगी, जबकि टाटा मोटर्स और रेनॉल्ट 22 सितंबर से संशोधित कीमतें लागू करेंगी।
सबसे बड़ी और सबसे छोटी कीमतों में कटौती
सभी संशोधित कीमतों में, टाटा नेक्सन पर सबसे ज़्यादा ₹1.55 लाख तक की छूट मिल रही है, इसके बाद महिंद्रा की XUV3XO डीज़ल (₹1.56 लाख का लाभ) का स्थान है।
दूसरी ओर, टाटा कर्व की कीमत में सबसे कम ₹65,000 की कटौती हुई है, जबकि रेनॉल्ट की एंट्री-लेवल क्विड की कीमतों में वेरिएंट के आधार पर ₹49,000 से ₹57,000 तक की कटौती हुई है।
संशोधित दरों से त्योहारी सीजन के दौरान मांग बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि वाहन निर्माता जीएसटी कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देंगे।