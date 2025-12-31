LPG प्राइस लेकर 8वें वेतन आयोग तक 1 जनवरी से होंगे ये 6 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर इनका सीधा प्रभाव

नई दिल्ली: नया साल कल से शुरू हो रहा है और इसके साथ ही कई नए बदलाव लागू होंगे जो 1 जनवरी से आपकी जेब पर असर डालेंगे। इनमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और फॉर्म में कई बदलाव, नए पैन-आधार लिंकिंग नियम, जनवरी से बैंक नियमों में बदलाव और अन्य शामिल हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण पर्सनल फाइनेंस मनी नियमों में बदलावों की एक लिस्ट दी गई है जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगे, जो कि कल है।

1 जनवरी, 2026 से, टैक्सपेयर्स AY2025-26 के लिए अपने इनकम टैक्स का रिवाइज़्ड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। टैक्सपेयर्स को उनके ओरिजिनल रिटर्न में कथित मिसमैच के कारण रिवाइज़्ड ITR फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लगातार कहा जा रहा है। रिवाइज़्ड ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर है। इसके बाद, टैक्सपेयर्स को अपडेटेड रिटर्न या ITR-U फाइल करना होगा।

2. देर से ITR फाइल नहीं किया जा सकेगा

देर से रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। 1 जनवरी से, टैक्सपेयर्स AY2025-26 के लिए देर से ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। देर से ITR ऐसे टैक्सपेयर्स फाइल करते हैं जो तय ड्यू डेट के अंदर अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल करना भूल जाते हैं, जो इस साल 16 सितंबर थी।

3. क्रेडिट स्कोर अपडेट की टाइमलाइन

जनवरी से, क्रेडिट ब्यूरो आपके क्रेडिट स्कोर को अपडेट करने का तरीका बदल देंगे, जिससे यह 1 जनवरी से होने वाले सबसे बड़े फाइनेंशियल बदलावों में से एक बन जाएगा। इसके साथ, आपके क्रेडिट स्कोर में मौजूदा 15-दिन के साइकिल के बजाय हर हफ़्ते अपडेट होगा। इससे यह पक्का होगा कि आपका क्रेडिट बिहेवियर जैसे रीपेमेंट या प्रीपेमेंट आपके क्रेडिट स्कोर में बहुत तेज़ी से दिखेगा।

4. पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन खत्म

पैन-आधार को लिंक करने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। 1 जनवरी से पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य हो जाएगी। जो लोग आधार को पैन से लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे कई दिक्कतें आएंगी। इनएक्टिव पैन के साथ आप टैक्स फाइल नहीं कर पाएंगे या बैंक से जुड़े काम जैसे अकाउंट खोलना या लोन के लिए अप्लाई करना नहीं कर पाएंगे।

5. 8वां वेतन आयोग लागू हुआ

8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा। सरकार ने कहा है, "आमतौर पर, वेतन आयोगों की सिफारिशें हर दस साल के अंतराल के बाद लागू की जाती हैं। इस ट्रेंड को देखते हुए, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का असर आमतौर पर 01.01.2026 से होने की उम्मीद है।" हालांकि, 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद तभी है जब बदलाव लागू हो जाएंगे, जिसमें देरी होने की संभावना है।

6. एलपीजी की कीमतों में बदलाव हो सकता है

घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर सहित एलपीजी की कीमतें आमतौर पर किसी भी महीने की पहली तारीख को रिवाइज की जाती हैं। 1 जनवरी से, घरेलू एलपीजी की कीमत और कमर्शियल एलपीजी की कीमत में बदलाव होने की उम्मीद है।



