अब फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर सिर्फ कटेंगे 99 रुपये, जानिए नए नियम के बारे में

Flight Cancellation New Rules: प्लाइट बुक करने के बाद अगर आपको किसी वजह से टिकट कैंसिल करना पड़ता है तो उसके लिए आपको हजारों रुपये का जुर्माना लगता है। इस अनिश्चितता से निपटने के लिए, Paytm ने अपने ट्रैवल प्लेटफॉर्म, Paytm Checkin पर एक नया और दमदार फीचर, ₹99 का फ्लाइट कैंसलेशन ऑप्शन पेश किया है। अब, Paytm Checkin ऐप के ज़रिए फ्लाइट टिकट बुक करते समय, अगर आपकी चुनी हुई फ्लाइट इस फीचर के लिए एलिजिबल है, तो आप ₹99 में कैंसलेशन ऐड-ऑन चुन सकते हैं।

पहले, फ्लाइट कैंसिल करने में एयरलाइन की पेनल्टी और रिफंड के नियमों को लेकर काफी परेशानी होती थी, लेकिन इस नए फीचर से टिकट कैंसिल करना बहुत आसान और स्मूथ हो गया है।

Paytm Checkin में ₹99 का कैंसलेशन फीचर कैसे काम करता है?

1) बुकिंग के समय ऑप्शन दिखेगा

जब आप Paytm Checkin ऐप या वेबसाइट से फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, तो यह ऑप्शन चेकआउट पेज पर एक ऑप्शनल ऐड-ऑन के तौर पर दिखता है। अगर आपकी चुनी हुई फ्लाइट इस सुविधा के लिए उपलब्ध है, तो आप इसे चुन सकते हैं।

2) ₹99 जोड़ें और कैंसलेशन पॉलिसी पाएं

अगर यह ऑप्शन उपलब्ध है, तो आप ₹99 पहले से पेमेंट करके इसे अपनी बुकिंग में जोड़ सकते हैं। यह रकम सिर्फ़ उस खास बुकिंग पर लागू होती है और बाद में कैंसलेशन या रिफंड को आसान बनाती है।

3) सीधे ऐप से कैंसिल करें

अगर आपके प्लान बदलते हैं, तो आपको एयरलाइन से अलग से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐप पर जाएं और अपनी एलिजिबल बुकिंग कैंसिल करें। इसके बाद पूरा रिफंड प्रोसेस शुरू हो जाएगा।

4) ऑफर और डिस्काउंट अलग से लागू होते हैं।

कुछ सीजनल डिस्काउंट या बैंक ऑफर भी उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन ये ₹99 के कैंसलेशन चार्ज से अलग हैं। अपनी ट्रैवल बुकिंग पर किसी भी प्राइस ऑफर का फायदा उठाने से पहले, आखिरी पेज पर ₹99 फीचर का स्टेटस चेक करना सबसे अच्छा है।

अगर आपके ट्रैवल प्लान पक्के हैं, तो आपको यह जरूरी नहीं लग सकता है, लेकिन अगर आपको कोई शक है, तो ₹99 पहले से पेमेंट करना एक सस्ता और आसान सॉल्यूशन हो सकता है।

Web Title: Flight Cancellation New Rules Now only Rs 99 will be deducted on cancelling flight tickets know Paytm new rule