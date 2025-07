ITR-2 को ऑनलाइन फाइल करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, पहले से भरे डेटा के साथ न करें ये गलती; वरना फंस जाएंगे आप

ITR Filing 2025: आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न फॉर्म ITR-2 की ऑनलाइन फाइलिंग अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर शुरू कर दी है। टैक्सपेयर्स के लिए यह खबर खुशखबरी भरी है। करदाता अब इस ऑनलाइन यूटिलिटी के माध्यम से पहले से भरे गए डेटा का उपयोग करके वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जो कई लोगों को ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी की तुलना में अधिक सुविधाजनक लगता है।

विभाग ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक हैंडल एक्स के जरिए यह अपडेट साझा किया। पोस्ट में लिखा है, "करदाताओं, कृपया ध्यान दें! आईटीआर-2 आयकर रिटर्न फॉर्म अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से भरे गए डेटा के साथ ऑनलाइन दाखिल करने के लिए उपलब्ध है।"

गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में, 11 जुलाई को, आयकर विभाग ने आईटीआर-2 और आईटीआर-3 के लिए एक्सेल-आधारित यूटिलिटीज़ लॉन्च कीं। ये यूटिलिटीज़ करदाताओं को फॉर्म डाउनलोड करने, उन्हें ऑफ़लाइन भरने और फिर उन्हें अपलोड करके अपना रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देती हैं।

Kind Attention Taxpayers!



Income Tax Return Form of ITR-2 is now enabled for filing through online mode with pre-filled data at the e-filing portal.



