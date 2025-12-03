Jeyandran Venugopal: फ्लिपकार्ट के पूर्व एग्जीक्यूटिव जयंद्रन वेणुगोपाल रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बने सीईओ
By रुस्तम राणा | Updated: December 3, 2025 14:18 IST2025-12-03T14:18:19+5:302025-12-03T14:18:19+5:30
नई दिल्ली: फ्लिपकार्ट के पूर्व एग्जीक्यूटिव जयंद्रन वेणुगोपाल को रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) का प्रेसिडेंट और सीईओ बनाया गया है। यह भारत के सबसे बड़े रिटेलर में एक और अहम सीनियर-लेवल अपॉइंटमेंट है, जो पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी कर रहा है।
अपने नए रोल में, वेणुगोपाल आरआरवीएल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईशा अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी और मनोज मोदी के गाइडेंस में कंपनी की लीडरशिप टीम के साथ मिलकर काम करेंगे।
वेणुगोपाल वॉलमार्ट के सपोर्ट वाले फ्लिपकार्ट से रिलायंस रिटेल में शामिल हुए थे, जहाँ उन्होंने हाल ही में चीफ प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CPTO) के तौर पर काम किया था। फ्लिपकार्ट में, उन्होंने प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, डेटा साइंस, आईटी, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी, क्रॉस-फंक्शनल टीमों को लीड किया।
उन्होंने सेंट्रल रेवेन्यू, कस्टमर ग्रोथ और रिटेंशन, मार्केटिंग, मोनेटाइजेशन इनिशिएटिव और एक्सटर्नलाइजेशन और कॉमर्स क्लाउड बिजनेस को भी देखा। फ्लिपकार्ट से पहले, वेणुगोपाल ने मिंत्रा और जबॉन्ग में सीपीटीओ के तौर पर काम किया, जहाँ उन्होंने तेज़ी से स्केल करने और प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार के दौर में प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग और डेटा फंक्शन को लीड किया।
उनके पहले के करियर में याहू और अमेज़न वेब सर्विसेज़ में सीनियर लीडरशिप रोल भी शामिल हैं, जहाँ उन्होंने ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने और उन्हें स्केल करने में मदद की।
इस डेवलपमेंट से जुड़े लोगों के मुताबिक, आरआरवीएल में उनके काम में ग्रुप के रिटेल पोर्टफोलियो को मज़बूत करना, ओमनी-चैनल एक्सपेंशन में तेज़ी लाना और वैल्यू चेन में टेक्नोलॉजी-लेड ऑपरेशनल एक्सीलेंस को आगे बढ़ाना शामिल है।
वेणुगोपाल के पास रिटेल, ई-कॉमर्स, टेक्नोलॉजी और बिज़नेस ट्रांसफॉर्मेशन में 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है। उनके पास यूनिवर्सिटी ऑफ़ इलिनोइस, अर्बाना-शैंपेन से कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोहरी मास्टर डिग्री और कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग, गिंडी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री है।
वी. सुब्रमण्यम रिलायंस रिटेल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बने हुए हैं। आरआरवीएल की सहायक कंपनी आरआरवीएल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) समूह के तहत सभी खुदरा कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है।