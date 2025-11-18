Share Market Today: वैश्विक बाजार में कमजोर रुख के दबाव के बीच घरेलू शेयर बाजार डाउन, सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट
Share Market Today: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 195 अंक गिरकर 84,756 पर और निफ्टी 64 अंक गिरकर 25,949 पर बंद हुआ। ज़्यादातर दिग्गज शेयरों पर दबाव रहा, जिससे सूचकांक नीचे गिरे।
Share Market Today: वैश्विक शेयर बाजारों में कमजोर रुख के अनुरूप सेंसेक्स और निफ्टी में भी मंगलवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 292.95 अंक की गिरावट के साथ 84,658 अंक पर और एनएसई निफ्टी 83.3 अंक फिसलकर 25,930.15 अंक पर आ गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर नुकसान में रहे।
दूसरी ओर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक और अदाणी पोर्ट्स के शेयर लाभ में रहे। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225, चीन का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग में भारी गिरावट रही।
अमेरिकी बाजार सोमवार को नकारात्मक दायरे में बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 63.90 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को लिवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 442.17 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी पिछले कारोबारी सत्र में 1,465.86 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।