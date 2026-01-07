Dollar vs Rupee: डॉलर का कमजोर रुख! घरेलू मुद्रा को मिला बल, रुपया 26 पैसे चढ़कर 89.92 प्रति डॉलर पर पहुंचा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 7, 2026 10:32 IST2026-01-07T10:30:22+5:302026-01-07T10:32:40+5:30

Dollar vs Rupee: इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज में, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.20 पर खुला, लेकिन बढ़ता रहा और 89.92 पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले क्लोज से 26 पैसे ज़्यादा था।

Dollar vs Rupee: रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में 26 पैसे चढ़कर 89.92 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। डॉलर के कमजोर रुख और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट से घरेलू मुद्रा को बल मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.20 पर खुला। फिर लगातार बढ़त हासिल करता हुआ 89.92 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 26 पैसे की बढ़त दर्शाता है।

रुपया लगातार चार सत्र की गिरावट को तोड़ते हुए मंगलवार को 12 पैसे की मजबूती के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.18 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.52 पर रहा।

घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 169.64 अंक टूटकर 84,909.30 अंक पर जबकि निफ्टी 42.35 अंक फिसलकर 26,128.90 अंक पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 1.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60.06 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 107.63 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। 

