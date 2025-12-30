Dollar vs Rupee: रुपये में वापसी की कोशिश जारी, डॉलर के मुकाबले शुरुआती कारोबार में 3 पैसे की मजबूती

Dollar vs Rupee: रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में तीन पैसे की बढ़त के साथ 89.95 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। कमजोर डॉलर और औद्योगिक उत्पादन के मजबूत आंकड़ों से घरेलू मुद्रा को बल मिला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि विदेशी पूंजी की निकासी, कच्चे तेल की कीमतों में मामूली वृद्धि और घरेलू शेयर बाजारों की कमजोर शुरुआत ने हालांकि स्थानीय मुद्रा में तेज बढ़त को सीमित कर दिया।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.98 पर खुला। फिर बढ़कर 89.95 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से तीन पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.98 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.01 पर रहा।

घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर सेंसेक्स शुरुआती कारोबार 209.32 अंक टूटकर 84,486.22 अंक पर जबकि निफ्टी 63.25 अंक फिसलकर 25,878.85 अंक पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ 61.96 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 2,759.89 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

वहीं खनन एवं विनिर्माण क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन से नवंबर महीने में देश के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर दो साल के उच्च स्तर 6.7 प्रतिशत पर पहुंच गयी। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।

Web Title: Dollar vs Rupee Rupee gains 3 paise to 89.95 per dollar in early trade