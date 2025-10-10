दिल्लीः व्हाट्सऐप के करिए जन्म और जाति प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन, मैसेजिंग ऐप पर ही मिलेंगे प्रमाणपत्र
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 10, 2025 14:43 IST2025-10-10T14:40:41+5:302025-10-10T14:43:47+5:30
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि ‘गवर्नेंस थ्रू व्हाट्सऐप’ पहल के तहत फिलहाल जिन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, उन्हें कृत्रिम मेधा (एआई) की मदद से व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा।
नई दिल्लीः दिल्ली सरकार अपनी कई सेवाओं को ‘फेसलेस’ (बिना आमने-सामने संपर्क के) बनाने पर काम कर रही है, जिसके तहत जन्म और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के लिए अब व्हाट्सऐप के जरिए आवेदन किए जा सकेंगे और इस मैसेजिंग ऐप पर ही प्रमाणपत्र मिल जाएंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों की लगभग 50 सेवाओं की पहचान की गई है।
जिनके लिए लोग व्हाट्सऐप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि ‘गवर्नेंस थ्रू व्हाट्सऐप’ पहल के तहत फिलहाल जिन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, उन्हें कृत्रिम मेधा (एआई) की मदद से व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और तेज बनाना है ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। अधिकारी ने बताया कि उपयोगकर्ता एक द्विभाषी चैटबॉट (हिंदी और अंग्रेज़ी में) के साथ बातचीत कर सकेंगे, जो उन्हें जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों और अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करने, आवश्यक कागजात अपलोड करने और शुल्क का भुगतान करने में मदद करेगा। यह परियोजना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार की जा रही है।
विभाग ने पिछली दिल्ली सरकार के कार्यकाल में सरकारी सेवाओं को घर-घर तक पहुंचाने की योजना चलाई थी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को लागू करने की जिम्मेदारी एक प्रौद्योगिकी कंपनी को सौंपी जाएगी, जिसे सरकार इस प्रणाली को डिजाइन और लागू करने के लिए नियुक्त करेगी।