Deepfake Issue: ‘डीपफेक’ मुद्दे पर मोदी सरकार सख्त, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा-पर्याप्त कदम नहीं उठाते हैं तो...

Highlights 27 कंपनियों को आईटी हार्डवेयर के लिए नई उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत मंजूरी दी गई है। सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी। भारत आईटी हार्डवेयर कंपनियों को नीतिगत आकर्षणों और प्रोत्साहन योजनाओं से लुभा रहा है।

Deepfake Issue: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ‘डीपफेक’ मुद्दे पर जल्द ही सोशल मीडिया मंचों से चर्चा करेगी। यदि सोशल मीडिया मंच डीपफेक को हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाते हैं तो उन्हें मिलने वाला संरक्षण लागू नहीं होगी।

Government to meet social media platforms on deepfake issue soon: IT Minister Ashwini Vaishnaw

Safe harbour immunity enjoyed by online platforms will not apply if they do not take adequate steps to remove deepfakes: IT Minister Vaishnaw