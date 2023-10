महेंद्र सिंह धोनी जियोमार्ट के ब्रांड एंबेसडर बने, 45 सेकंड की प्रमोशनल वीडियो में नजर आएंगे

Highlights रिलायंस रिटेल के जियोमार्ट ने भारतीय क्रिकेट आइकन, महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एंबेसडर बनाया जियोमार्ट ने अपने उत्सव अभियान को जियोउत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया के रूप में फिर से ब्रांड किया टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी 45 सेकेंड की प्रमोशनल फिल्म में नजर आएंगे

नई दिल्ली: देश के प्रमुख ई-मार्केटप्लेस में से एक, रिलायंस रिटेल के जियोमार्ट (JioMart) ने भारतीय क्रिकेट आइकन, महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एंबेसडर बनाया है। शुक्रवार को जारी रिलायंस रिटेल की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, "जियोमार्ट ने अपने उत्सव अभियान को जियोउत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया के रूप में फिर से ब्रांड किया है, जो 8 अक्टूबर, 2023 को लाइव होगा।

जियोउत्सव अभियान इस निष्कर्ष पर जोर देता है कि धोनी ने देश को जश्न मनाने के लिए कई अवसर दिए हैं, लेकिन वह जश्न मनाने से चूक गए। उनका हिस्सा। इसलिए, नए जोश के साथ, वह अपने प्रियजनों के साथ खुशी, उत्सव और विशेष अवसरों के सभी क्षणों का जश्न मनाने के लिए दृढ़ हैं, "धोनी 45 सेकेंड की प्रमोशनल फिल्म में नजर आएंगे।

विज्ञप्ति में जियोमार्ट के सीईओ संदीप वरगंती ने कहा, "हमने एमएस धोनी को अपने ब्रांड एंबेसडर के रूप में बिल्कुल उपयुक्त पाया, उनका व्यक्तित्व जियोमार्ट की तरह ही विश्वास, विश्वसनीयता और आश्वासन का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा नया अभियान अपने प्रियजनों के साथ जीवन और उसके सभी विशेष क्षणों का जश्न मनाने के लिए उधार देता है, 'शॉपिंग' एक है इस उल्लास का अभिन्न अंग। गैर-महानगरीय क्षेत्र वर्तमान में हमारी कुल बिक्री का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो क्रमिक वृद्धि का संकेत है और डिजिटल खुदरा को लोकतांत्रिक बनाने के हमारे प्रयासों की सफलता का एक सच्चा प्रमाण है।"

Cricketer Mahendra Singh Dhoni to be the Brand Ambassador of JioMart. pic.twitter.com/aChx7KTMiw