एलपीजी पर बड़ी राहत! कमर्शियल सिलेंडर के दाम हुए कम, 171 रुपये हुआ सस्ता, जानें नया रेट

By विनीत कुमार | Published: May 1, 2023 08:11 AM

एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। एक मई को जारी नए रेट के अनुसार इनकी कीमतों में 171.50 रुपये की कमी की गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी (फाइल फोटो)

