Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल पंप पर जाने से पहले चेक करें पेट्रोल और डीजल के दाम, बस एक क्लिक से मिलेगी लेटेस्ट रेट लिस्ट

Petrol-Diesel Price Today: OMCs रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं, जो उन्हें दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में होने वाले उतार-चढ़ाव के हिसाब से बदलती हैं। यह रोज़ाना बदलाव ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है और यह पक्का करता है कि ग्राहकों को सबसे नई और सही फ्यूल कीमतें मिलें।

19 नवंबर को शहर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम देखें:

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

SMS से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS से अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की लेटेस्ट कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के कस्टमर शहर का कोड लिखकर “RSP” लिखकर 9224992249 पर भेज सकते हैं। BPCL के कस्टमर 9223112222 पर “RSP” भेज सकते हैं, और HPCL के कस्टमर अभी के फ्यूल प्राइस जानने के लिए 9222201122 पर “HP Price” भेज सकते हैं।

