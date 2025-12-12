Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल पंप पर जाने से पहले चेक करें ईंधन के दाम, जानें आज जेब पर कितना होगा असर

Petrol-Diesel Price Today: हर दिन की तरह, 12 दिसंबर के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नवीनतम खुदरा मूल्य जारी कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और रुपये-डॉलर की विनिमय दर का सीधा असर इन घरेलू कीमतों पर पड़ता है, जो हर सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं।

टंकी फुल कराने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि आपके शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, या अन्य स्थानों पर आज ईंधन का क्या भाव है।

भारत में आज पेट्रोल डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे चेक करें

1. SMS (एसएमएस) के माध्यम से

आप प्रमुख तेल कंपनियों (Oil Marketing Companies - OMCs) को एक साधारण SMS भेजकर अपने शहर के दाम पता कर सकते हैं।

कंपनी SMS फॉर्मेट भेजने का नंबर

इंडियन ऑयल (IOCL)RSP डीलर कोड 9224992249

भारत पेट्रोलियम (BPCL)RSP डीलर कोड 9223112222

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)HPPRICE डीलर कोड 9222201122



2. मोबाइल ऐप के माध्यम से

तेल कंपनियों के आधिकारिक ऐप्स आपको सबसे सटीक और तेज़ जानकारी देते हैं:

इंडियन ऑयल: IndianOil ONE ऐप

भारत पेट्रोलियम: Smart Drive ऐप

हिंदुस्तान पेट्रोलियम: My HPCL ऐप

3. तेल कंपनियों की वेबसाइटों पर

आप सीधे इन कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर 'पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें' वाले सेक्शन में अपने शहर का नाम या पिन कोड डालकर दाम पता कर सकते हैं।

