Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल पंप पर जाने से पहले चेक करें ईंधन के दाम, जानें आज जेब पर कितना होगा असर
By अंजली चौहान | Updated: December 12, 2025 07:50 IST2025-12-12T07:48:56+5:302025-12-12T07:50:59+5:30
Petrol-Diesel Price Today:12 दिसंबर, 2025 तक, नोएडा सहित प्रमुख भारतीय शहरों में ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और इनमें कोई दैनिक परिवर्तन नहीं हुआ है।
Petrol-Diesel Price Today: हर दिन की तरह, 12 दिसंबर के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नवीनतम खुदरा मूल्य जारी कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और रुपये-डॉलर की विनिमय दर का सीधा असर इन घरेलू कीमतों पर पड़ता है, जो हर सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं।
टंकी फुल कराने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि आपके शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, या अन्य स्थानों पर आज ईंधन का क्या भाव है।
भारत में आज पेट्रोल डीजल की कीमत
शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)
दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15
कोलकाता 103.94 90.76
चेन्नई 100.75 92.34
अहमदाबाद 94.49 90.17
बेंगलुरु 102.92 89.02
हैदराबाद 107.46 95.70
जयपुर 104.72 90.21
लखनऊ 94.69 87.80
पुणे 104.04 90.57
चंडीगढ़ 94.30 82.45
इंदौर 106.48 91.88
पटना 105.58 93.80
सूरत 95.00 89.00
नासिक 95.50 89.50
पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे चेक करें
1. SMS (एसएमएस) के माध्यम से
आप प्रमुख तेल कंपनियों (Oil Marketing Companies - OMCs) को एक साधारण SMS भेजकर अपने शहर के दाम पता कर सकते हैं।
कंपनी SMS फॉर्मेट भेजने का नंबर
इंडियन ऑयल (IOCL)RSP
भारत पेट्रोलियम (BPCL)RSP
हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)HPPRICE
2. मोबाइल ऐप के माध्यम से
तेल कंपनियों के आधिकारिक ऐप्स आपको सबसे सटीक और तेज़ जानकारी देते हैं:
इंडियन ऑयल: IndianOil ONE ऐप
भारत पेट्रोलियम: Smart Drive ऐप
हिंदुस्तान पेट्रोलियम: My HPCL ऐप
3. तेल कंपनियों की वेबसाइटों पर
आप सीधे इन कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर 'पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें' वाले सेक्शन में अपने शहर का नाम या पिन कोड डालकर दाम पता कर सकते हैं।