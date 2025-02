Budget 2025: छोटे उद्योगों को 500000 रुपये का क्रेडिट कार्ड?, अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान, जानें मुख्य बातें

Highlights उच्च उपज वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा। उद्योगों को पांच लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। तुअर (अरहर), उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान रहेगा।

Budget 2025 LIVE: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस कार्य में लगे लोगों को FPO के रूप में संगठित किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। अपना रिकॉर्ड लगातार आठवां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “हम अगले पांच साल को वृद्धि को बढ़ाने के लिए अद्वितीय अवसर के रूप में देखते हैं।” एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश सीमा 2.5 गुना बढ़ायी जाएगी, करोबार सीमा दोगुना की जाएगी।

