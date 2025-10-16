बृहन्मुंबई महानगरपालिकाः कर्मचारियों को 31000 रुपये की अनुग्रह राशि, सीएचवी को 14,000 रुपये 'भाई दूज' उपहार
October 16, 2025
Brihanmumbai Metropolitan Corporation: कर्मचारियों समेत सहायता प्राप्त निजी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के साथ-साथ बीएमसी के हर पात्र अधिकारी और कर्मचारी को 31,000 रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी।
मुंबईः बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने बृहस्पतिवार को दिवाली के लिए अपने कर्मचारियों को 31,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। बीएमसी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है,‘‘ शिक्षण सहायकों और शिक्षा सेवा कर्मचारियों समेत सहायता प्राप्त निजी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के साथ-साथ बीएमसी के हर पात्र अधिकारी और कर्मचारी को 31,000 रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी। शिक्षा सेवकों और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त) के कर्मचारियों को भी अनुग्रह राशि दी जाएगी।’’
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके अलावा, सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों (सीएचवी) को 14,000 रुपये का 'भाई दूज' उपहार दिया जाएगा, जबकि किंडरगार्टन शिक्षकों और सहायकों को 5,000 रुपये मिलेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने सभी बीएमसी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं।