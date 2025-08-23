टिकटॉक की भारत में वापसी को लेकर आई बड़ी खबर ! खुद कंपनी की ओर से आया बयान

नई दिल्ली: टिकटॉक ने शुक्रवार को उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि भारत में उस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। इस ऐप को सबसे पहले जून 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताओं के चलते प्रतिबंधित किया था। शुक्रवार को, जब चीनी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की आधिकारिक वेबसाइट कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ समय के लिए उपलब्ध हो गई, तब इसकी संभावित वापसी की अफवाहें सामने आईं।

टेकक्रंच को दिए एक बयान में, टिकटॉक के एक प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भारत में प्रतिबंधित बना हुआ है, हालाँकि कुछ रिपोर्ट्स में इसके विपरीत संकेत दिए गए थे। यह उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रवक्ता ने कहा, "हमने भारत में टिकटॉक तक पहुंच बहाल नहीं की है और भारत सरकार के निर्देश का पालन करना जारी रखेंगे।"

इसके अलावा, MeitY के एक वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर बताया, ने भी प्रकाशन को पुष्टि की कि सरकार ने देश में बाइटडांस के स्वामित्व वाले इस ऐप को "अनब्लॉक" नहीं किया है या इसके लिए कुछ भी नहीं किया है।

शुक्रवार को, TikTok की संभावित वापसी की अफवाहें तब सामने आईं जब यह चीनी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भारत में कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो गया था। लेकिन सच तो ये है कि यह सोशल नेटवर्किंग साइट अभी भी भारत में प्रतिबंधित है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह समस्या नेटवर्क-स्तरीय गलत कॉन्फ़िगरेशन के कारण हो सकती है। हालाँकि, यह पहली बार नहीं है जब TikTok की संभावित वापसी की ऐसी अफवाहें सामने आई हैं। 2022 में, कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा अनजाने में अनब्लॉक किए जाने के कारण यह सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म कथित तौर पर कुछ समय के लिए उपलब्ध हो गया था।

