526000 श्रमिकों को लाभ, 1000 नहीं 1200 रुपये ओणम उपहार मिलेंगे, केरल सरकार ने दिया तोहफा

August 26, 2025

वित्त मंत्री के एन. बालगोपाल ने मंगलवार को कहा कि इस वर्ष प्रत्येक श्रमिक को 1,200 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

Highlightsपिछले वर्ष यह रकम एक हजार रुपये थी। 51.96 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।राज्य में 526,000 श्रमिकों को लाभ मिलेगा।

तिरुवनंतपुरमः केरल सरकार ने राज्य की ग्रामीण और शहरी रोजगार गारंटी योजनाओं के तहत काम करने वाले श्रमिकों के लिए ओणम उपहार की रकम में वृद्धि की है। इस बढ़ोतरी से उन्हें त्यौहारों के दौरान अतिरिक्त राहत मिलेगी। राज्य के वित्त मंत्री के एन. बालगोपाल ने मंगलवार को कहा कि इस वर्ष प्रत्येक श्रमिक को 1,200 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

पिछले वर्ष यह रकम एक हजार रुपये थी। यहां जारी एक विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि प्रति श्रमिक 200 रुपये बढ़ोतरी से पूरे राज्य में 526,000 श्रमिकों को लाभ मिलेगा। इनमें से पिछले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का काम पूरा करने वाले 519,000 से अधिक लोगों को 51.96 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।

बालगोपाल ने बताया कि अय्यंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत उन 6,368 श्रमिकों को भी भत्ता दिया जाएगा, जिन्होंने कम से कम 100 दिन का काम पूरा किया है। इसके भुगतान के लिए 63.68 लाख रुपये अलग निर्धारित किए गए हैं।

