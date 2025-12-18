Bank Holiday: आज से लेकर अगले 5 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, जानिए RBI ने क्यों दी लंबी छुट्टी

Bank Holiday: अगर आप आने वाले दिनों में बैंक जाने का सोच रहे हैं या आपका बैंकिंग संबंधित कोई काम है तो यह खबर आपके लिए हैं। क्योंकि अलग-अलग राज्यों में बैंक लगातार पांच दिनों तक बंद रहेंगे। बैंक गुरुवार, 18 दिसंबर से सोमवार, 22 दिसंबर तक बंद रहेंगे।

जानें कि बैंक कब और कहाँ बंद रहेंगे

दिसंबर के तीसरे हफ़्ते में कई राज्यों में बैंक छुट्टियां रहेंगी। गुरुवार, 18 दिसंबर को, खासी कवि यू सोसो थाम की पुण्यतिथि मनाने के लिए मेघालय के सभी बैंक बंद रहेंगे। इस दिन राज्य में बैंकिंग कामकाज बंद रहेगा। गोवा मुक्ति दिवस के कारण शुक्रवार, 19 दिसंबर को बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इस दिन राज्य में सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंक बंद रहेंगे, जिससे ग्राहक शाखाओं में नहीं जा पाएंगे।

बैंक पांच दिनों तक बंद रहेंगे

लोसुंग नमसुंग त्योहार के कारण शनिवार, 20 दिसंबर को सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे।

साप्ताहिक छुट्टी के कारण रविवार, 21 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे।

सिक्किम में लोसुंग या नमसुंग त्योहार के कारण सोमवार, 22 दिसंबर को भी बैंक बंद रहेंगे।

नतीजतन, सिक्किम में लगातार तीन दिनों तक शाखा सेवाएं बंद रहेंगी।

दिसंबर 2025 में बैंक कब और कहाँ बंद रहेंगे?

18 दिसंबर (गुरुवार)

खासी कवि यू सोसो थाम की पुण्यतिथि पर मेघालय में बैंक बंद रहेंगे।

19 दिसंबर (शुक्रवार)

गोवा मुक्ति दिवस पर गोवा में बैंक शाखा सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।

20 दिसंबर – शनिवार

लोसूंग/नमसुंग त्योहार के कारण सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे।

21 दिसंबर – रविवार

22 दिसंबर – सोमवार

लोसूंग/नमसुंग त्योहार के कारण सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे।

24 दिसंबर (बुधवार)

नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में क्रिसमस की पूर्व संध्या की छुट्टियां रहेंगी।

25 दिसंबर (गुरुवार)

क्रिसमस के लिए भारत में बैंक बंद रहेंगे।

26 दिसंबर (शुक्रवार)

बैंक लगातार चार दिनों तक बंद रहेंगे, जिसमें तीन उत्तर-पूर्वी राज्यों में क्रिसमस की छुट्टी के कारण बैंक बंद रहेंगे। 27 दिसंबर – चौथा शनिवार

28 दिसंबर – रविवार

30 दिसंबर (मंगलवार)

स्वतंत्रता सेनानी यू क्यांग नांगबाह की पुण्यतिथि पर मेघालय में बैंक बंद रहेंगे।

31 दिसंबर (बुधवार)

नए साल की पूर्व संध्या और इमोइनू इरात्पा त्योहार के कारण मिजोरम और मणिपुर में बैंक बंद रहेंगे।

