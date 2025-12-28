Bank Holidays: अगले हफ्ते में इस दिन बंद रहेंगे बैंक, ब्रांच जाने से पहले करें चेक

Bank holidays next week: दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है और नया साल 1 जनवरी से दस्तक देगा। देश भर के बैंक 29 दिसंबर, 2025 और 4 जनवरी, 2026 के बीच कई छुट्टियों और वीकेंड पर बंद रहेंगे। हालांकि, छुट्टियां हर इलाके में अलग-अलग होंगी, लेकिन इस दौरान रेगुलर वीकेंड की छुट्टियां, नए साल का दिन और कई राज्यों की खास छुट्टियां शामिल हैं। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी बैंकिंग गतिविधियों की योजना पहले से बना लें।

हालांकि फिजिकल ब्रांच बंद रहेंगी, लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी, जिससे खाताधारक फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट और दूसरे ज़रूरी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन कर सकेंगे।

29 दिसंबर से 4 जनवरी तक अगले हफ्ते बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट

30 दिसंबर (मंगलवार) को बैंक की छुट्टी

30 दिसंबर (मंगलवार) को, मेघालय में बैंक यू कियांग नांगबाह दिवस के उपलक्ष्य में बंद रहेंगे, जो एक क्षेत्रीय छुट्टी है जो स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित है।

31 दिसंबर (बुधवार) को बैंक की छुट्टी

31 दिसंबर (बुधवार) को, मिजोरम और मणिपुर में बैंक नए साल की पूर्व संध्या और क्षेत्रीय त्योहार इमोइनु इरात्पा के लिए बंद रहेंगे।

इमोइनु इरात्पा एक पवित्र त्योहार है जो मुख्य रूप से मणिपुर में देवी इमोइनु, धन, समृद्धि और घर की खुशहाली की देवी के सम्मान में मनाया जाता है। भक्त बहुतायत, सद्भाव और घर की सुरक्षा के लिए आशीर्वाद लेने के लिए उनकी पूजा करते हैं।

1 जनवरी (गुरुवार) को बैंक की छुट्टी

1 जनवरी, 2026 (गुरुवार) को, पूरे भारत में बैंक नए साल के दिन के उपलक्ष्य में बंद रहेंगे, जो एक राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक छुट्टी है।

3 जनवरी (शनिवार) को बैंक की छुट्टी

3 जनवरी को, कुछ राज्यों में हजरत अली का जन्मदिन मनाया जाता है, जो एक क्षेत्रीय छुट्टी है जो सम्मानित इस्लामी नेता के जन्म की याद में मनाई जाती है।

4 जनवरी को बैंक की छुट्टी

4 जनवरी को देश भर के बैंक बंद रहेंगे क्योंकि यह रविवार है।

बैंक कब बंद रहते हैं?

RBI राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय अवसरों के लिए भारत के अलग-अलग हिस्सों में बैंक छुट्टियों की घोषणा करता है, इसलिए छुट्टियां हर इलाके में अलग-अलग हो सकती हैं। इनके अलावा, बैंक हर महीने के सभी रविवार, दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं।

बैंक छुट्टियों पर कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं?

बैंक छुट्टियों पर भी, ग्राहक फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य उपलब्ध सेवाओं में NEFT/RTGS के ज़रिए फंड ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट और चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट शामिल हैं। क्रेडिट, डेबिट और ATM कार्ड सेवाएं, अकाउंट से जुड़ी सेवाएं जैसे मेंटेनेंस फॉर्म, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और लॉकर एप्लीकेशन।

यह सुनिश्चित करता है कि ज़रूरी बैंकिंग काम तब भी उपलब्ध रहें जब फिजिकल ब्रांच बंद हों।

इससे पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2026 के लिए बैंक छुट्टियों की आधिकारिक लिस्ट जारी की थी, जिसमें राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय त्योहार शामिल हैं। अगले साल, देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंक 100 से ज़्यादा दिनों तक बंद रहेंगे।

2026 में तय की गई मुख्य छुट्टियों में गणतंत्र दिवस, होली, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, गुड फ्राइडे, बैसाखी, मुहर्रम, दशहरा, दुर्गा पूजा और दिवाली शामिल हैं, साथ ही कई क्षेत्रीय और राज्य-विशिष्ट छुट्टियां भी हैं। ये छुट्टियां संबंधित राज्यों की ब्रांच पर लागू होंगी, इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंकिंग लेनदेन की योजना उसी के अनुसार बनाएं।

