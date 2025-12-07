Bank Holidays next week: 8-14 दिसंबर के बीच 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें यहां पूरी लिस्ट

Bank Holidays next week: आरबीआई बैंक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, अगले सप्ताह लगभग चार बैंक छुट्टियां हैं। हालाँकि, चार बैंक छुट्टियां केवल भारत के कुछ हिस्सों पर लागू होती हैं, क्योंकि वे क्षेत्रीय छुट्टियों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तय की जाती हैं। भारत में बैंक की छुट्टियाँ अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और धार्मिक अनुष्ठानों पर आधारित होती हैं।

यहां 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच बैंक छुट्टियों की पूरी सूची है, जिसमें एसबीआई बैंक अवकाश, पीएनबी बैंक अवकाश, आईसीआईसीआई बैंक अवकाश, एचडीएफसी बैंक अवकाश और बहुत कुछ शामिल है।

9 दिसंबर को बैंकों की छुट्टी

स्थानीय सरकारी संस्थानों के आम चुनाव 2025 के लिए केरल में बैंक बंद रहेंगे।

12 दिसंबर को बैंकों की छुट्टी

मेघालय में गारो जनजाति के स्वतंत्रता सेनानी पा तोगन नेंगमिंजा संगमा की पुण्य तिथि मनाई जाएगी। इसलिए 12 दिसंबर को मेघालय में बैंकों की छुट्टी है.

13 दिसंबर, शनिवार को बैंकों की छुट्टी है

शनिवार, 13 दिसंबर को भारत के सभी बैंकों में छुट्टी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 13 दिसंबर दूसरा शनिवार है, जब बैंक आमतौर पर आरबीआई के मानदंडों के अनुसार बंद रहते हैं।

क्या सप्ताहांत में भी बैंक बंद रहेंगे?

हां, इस सप्ताहांत शनिवार, 13 दिसंबर और रविवार, 14 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे। इन दिनों पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे। कुल मिलाकर, ये पूरे भारत में चार बैंक छुट्टियों के बराबर हैं।

बैंक आमतौर पर कब बंद रहते हैं?

बैंक आमतौर पर क्षेत्रीय छुट्टियों, राष्ट्रीय छुट्टियों और सप्ताहांत पर बंद रहते हैं। जबकि भारत के केवल कुछ हिस्सों में क्षेत्रीय छुट्टियों के दौरान बैंक छुट्टियां मनाई जाती हैं, राष्ट्रीय उत्सव के दौरान सभी बैंक बंद रहते हैं। त्योहारों और अन्य उत्सवों के अलावा, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को बैंक की छुट्टियां दी जाती हैं।

बैंक छुट्टियों पर कौन सी सेवाएँ उपलब्ध हैं?

अगर किसी को बैंक से छुट्टी के दिन कैश निकालना है या पैसे भेजना है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एटीएम सेवाएं बैंक की छुट्टियों के दौरान भी 24x7 काम करती हैं, यदि आपको नकदी निकालने, स्टेटमेंट प्राप्त करने या किसी अन्य आवश्यकता की आवश्यकता है।

बैंक अवकाश के दिन पैसे भेजने के लिए NEFT, IMPS और RTGS जैसी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा, ग्राहक बैंक छुट्टियों पर पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए यूपीआई सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि वे कार्यात्मक हैं।

दिसंबर में बैंकों की छुट्टियां

आरबीआई बैंक अवकाश सूची के अनुसार, दिसंबर में विभिन्न भारतीय राज्यों में कुल मिलाकर 14 बैंक छुट्टियां हैं। इस महीने, सप्ताहांत के अलावा, क्रिसमस के अवसर के कारण 25 दिसंबर को पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे।

Web Title: Bank Holidays next week Banks to remain closed for 4 days between 8-14 December — See full list