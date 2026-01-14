Bank Holiday Today: मकर संक्रांति के दिन बैंक बंद या खुले? जानें आपके शहर में सरकारी छुट्टी कब, पूरी लिस्ट यहां

Bank Holiday Today, 14 January: भारत के अलग-अलग राज्यों में मनाई जाने वाली मकर संक्रांति का त्योहार एक खास अवसर है। जिसे पूरा देश अलग-अलग तरीके से मनाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। और इस वजह से यह कन्फ्यूजन है कि आज पूरे भारत में बैंक खुले रहेंगे या बंद। RBI बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, 14 जनवरी को बैंक की छुट्टी होने के कारण कई क्षेत्रों के कई सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंक बंद रहेंगे।

मकर संक्रांति के साथ-साथ, देश भर में पोंगल और माघ बिहू जैसे अन्य त्योहार भी मनाए जा रहे हैं, जिसके कारण बैंक की छुट्टी भी है।

आइए देखें कि मकर संक्रांति पर कौन से बैंक खुले रहेंगे:

भारत में बैंक की छुट्टियां अक्सर इस बात पर निर्भर करती हैं कि ब्रांच किस राज्य में हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आधिकारिक बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, कई शहरों और राज्यों में 14 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे। सेंट्रल बैंक के अनुसार, इन त्योहारों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत क्लासिफाई किया गया है।

आज गुजरात, ओडिशा, असम और अरुणाचल प्रदेश में बैंक की छुट्टी रहेगी क्योंकि ये राज्य मकर संक्रांति और अन्य फसल त्योहार मना रहे हैं।

15 जनवरी बैंक की छुट्टी: 15 जनवरी, गुरुवार को कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।

16 जनवरी बैंक की छुट्टी: 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस है। इस दिन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।

17 जनवरी बैंक की छुट्टी: उझावर थिरुनाल के मौके पर 17 जनवरी को तमिलनाडु में बैंक बंद रहेंगे।

23 जनवरी बैंक की छुट्टी: 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बैंक बंद रहेंगे। 23 जनवरी को सरस्वती पूजा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है।

26 जनवरी बैंक की छुट्टी: 26 जनवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि यह भारत का गणतंत्र दिवस है।

सभी ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे इस छुट्टी के दौरान अपनी ब्रांच विजिट की योजना पहले से बना लें। ध्यान दें कि छुट्टियों के दौरान फिजिकल बैंक ब्रांच बंद रहेंगी, लेकिन आप हमेशा इंटरनेट बैंकिंग/ATM/UPI सेवाओं और अन्य सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे।

आज बैंक की छुट्टी

अगर आपको बैंक हॉलिडे के दिन कैश निकालने या पैसे भेजने की अर्जेंट ज़रूरत है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक हॉलिडे के बावजूद ATM सर्विस 24x7 काम करती हैं, अगर आपको कैश निकालना है, स्टेटमेंट चाहिए या कोई और ज़रूरत है। बैंक हॉलिडे के दिन पैसे भेजने के लिए, NEFT, IMPS और RTGS जैसी ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, आप बैंक हॉलिडे के दिनों में भी पैसे भेजने और पाने के लिए UPI सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इन दिनों भी काम करती हैं।

Web Title: Bank Holiday Today 14 January 2026 Are banks open or closed on Makar Sankranti full list here