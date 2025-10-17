Bank holiday on Diwali 2025: क्या 18 अक्टूबर को धनतेरस पर बैंक बंद रहेंगे? बैंक होलिडे की पूरी जानकारी और लिस्ट देखें

Bank holiday on Diwali 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के राज्यवार अवकाश कैलेंडर के अनुसार, दिवाली और संबंधित त्योहारों के कारण आगामी सप्ताह के कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे।

क्या 2025 में धनतेरस पर बैंक बंद रहेंगे?

इस साल शनिवार, 18 अक्टूबर को पड़ने वाली धनतेरस पर देश भर के बैंक बंद नहीं रहेंगे। गौरतलब है कि 18 अक्टूबर महीने का तीसरा शनिवार है, इसलिए गुवाहाटी को छोड़कर, जहाँ खटी बिहू मनाया जाएगा, देश भर में बैंक खुले रहेंगे।

दिवाली पर बैंक अवकाश: क्षेत्रवार सूची

सोमवार, 20 अक्टूबर: दिवाली, नरक चतुर्दशी और काली पूजा के लिए अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे।

मंगलवार, 21 अक्टूबर: दिवाली अमावस्या, दीपावली और गोवर्धन पूजा के लिए बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक, इंफाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर, रायपुर और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।

बुधवार, 22 अक्टूबर: अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई और नागपुर में बैंक बंद रहेंगे।

2025 में दिवाली कब है?

दिवाली, जिसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है, देश भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। 2025 में, दिवाली की तिथि निर्धारित करने वाली अमावस्या तिथि दो दिनों में पड़ेगी, जो 20 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर, 2025 को समाप्त होगी। हालाँकि, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, देश के अधिकांश हिस्सों में दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाने की उम्मीद है।

बैंक कब बंद रहते हैं?

देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक आमतौर पर राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय त्योहारों के अवसर पर बंद रहते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को भी बंद रहते हैं।

अक्टूबर 2025 में आगामी बैंक अवकाश

23 अक्टूबर - भाई बिज, भाईदूज, चित्रगुप्त जयंती, लक्ष्मी पूजा (दीपावली), भ्रातृद्वितीया और निंगोल चक्कौबा के अवसर पर अहमदाबाद, गंगटोक, इम्फाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंक बंद रहेंगे।

27 अक्टूबर - छठ पूजा के अवसर पर कोलकाता, पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे।

28 अक्टूबर - छठ पूजा के अवसर पर पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे।

31 अक्टूबर - सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर अहमदाबाद में बैंक बंद रहेंगे।

