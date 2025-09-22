एक्सिस बैंक का विवादित विज्ञापन पर हिन्दू त्यौहारों का अपमान करने का आरोप, लोगों का फूटा गुस्सा | WATCH

September 22, 2025

कुछ एक्स यूज़र्स, जिनमें से कई असत्यापित हैं, ने इस रील में भारत के नवरात्रि उत्सव को दर्शाने के तरीके पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

नई दिल्ली: निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने अपनी नवीनतम सोशल मीडिया रील 'दिल से ओपन सेलिब्रेशन' जारी की है, जो नवरात्रि के दौरान क्रेडिट कार्ड और ईएमआई उत्पादों पर ऑफ़र और छूट का वादा करती है। कुछ एक्स यूज़र्स, जिनमें से कई असत्यापित हैं, ने इस रील में भारत के नवरात्रि उत्सव को दर्शाने के तरीके पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

20 सेकंड की इस छोटी रील में, एक लड़की को 'डांडिया' खेलते हुए दिखाया गया है। लड़की एक परिचित व्यक्ति को देखती है और उत्सुकता से पूछती है, "टेम?" (गुजराती भाषा में, आप)। कैमरा घूमता है और मुख्य पात्र - सांता क्लॉज़ पर केंद्रित होता है।

लड़की पूछती है, "इतनी जल्दी?" जिस पर सांता क्लॉज़ जवाब देते हैं, "दिल से, सेलिब्रेशन जल्दी शुरू हो गया..." कई एक्स यूज़र्स ने वीडियो की विषयवस्तु पर आपत्ति जताई। कुछ को "सांता क्लॉज़ के साथ नवरात्रि" अपमानजनक लगा। कुछ ने तो यह भी सवाल उठाया कि क्या एक्सिस बैंक "क्रिसमस के विज्ञापन में कृष्ण को दिखाएगा" और अगर नहीं, तो "फिर नवरात्रि में सांता क्यों?"

कुछ लोगों ने तो धमकी भी दी कि यदि उन्होंने अपना संदेश सही नहीं किया तो वे बैंक में उनके खाते निष्क्रिय कर देंगे।

कुछ साल पहले, आभूषण ब्रांड तनिष्क को एक अंतरधार्मिक जोड़े पर आधारित 43 सेकंड का एक विज्ञापन वापस लेना पड़ा था। तनिष्क के विज्ञापन में, एक गर्भवती हिंदू दुल्हन अपने मुस्लिम ससुराल वालों द्वारा आयोजित गोद भराई समारोह में शामिल हो रही थी। तनिष्क के उत्पाद "एकत्वम" के विज्ञापन पर "लव जिहाद को बढ़ावा देने" का आरोप लगाया गया था।

