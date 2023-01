Auto Expo 2023: चार साल में 2000 करोड़ रुपये निवेश करेगी, किआ इंडिया ने की बड़ी घोषणा, इन क्षेत्रों में किया जाएगा खर्च

Highlights वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। देश में फिलहाल एकल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक मॉडल की बिक्री कर रही है। योजना 2025 में यहीं बने उत्पाद पेश करने की है।

Auto Expo 2023: वाहन बनाने वाली कंपनी किआ इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणी में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए अगले चार साल में दो हजार करोड़ रुपये निवेश करेगी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। दक्षिण कोरियाई कंपनी की योजना अगले कुछ साल तक ईवी क्षेत्र में विनिर्माण और ढांचागत विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने की है।

कंपनी देश में फिलहाल एकल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक मॉडल की बिक्री कर रही है और उसकी योजना 2025 में यहीं बने उत्पाद पेश करने की है। किया वैश्विक रूप से पहले ही 2027 तक 14 बैटरी वाले इलेक्ट्रिक मॉडल चलाने की योजना की घोषणा कर चुकी है।

