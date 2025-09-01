अगस्त बिक्रीः बजाज ऑटो की बिक्री 4,17,616 इकाई, टोयोटा की बल्ले, 11 प्रतिशत बढ़ी और जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया की बढ़कर 6,578

Highlights सालाना आधार पर 3,35,178 इकाइयों की तुलना में दो प्रतिशत बढ़कर 3,41,887 इकाई हो गई। अगस्त 2025 में 12 प्रतिशत घटकर 1,84,109 इकाई रह गई जो अगस्त 2024 में 2,08,621 इकाई थी। अगस्त में घरेलू बाजार में थोक बिक्री 29,302 इकाई जबकि निर्यात 4,934 इकाई रहा।

नई दिल्लीः वाहन विनिर्माता कंपनी बजाज ऑटो की अगस्त में निर्यात सहित थोक बिक्री सालाना आधार पर पांच प्रतिशत बढ़कर 4,17,616 इकाई हो गई। पुणे स्थित कंपनी ने अगस्त 2024 में 3,97,804 वाहन बेचे थे। बजाज ऑटो ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि कुल घरेलू बिक्री (वाणिज्यिक वाहनों सहित) अगस्त में सालाना आधार पर 2,53,827 इकाइयों की तुलना में आठ प्रतिशत घटकर 2,32,398 इकाई हो गई। कुल निर्यात सालाना आधार पर 29 प्रतिशत बढ़कर 1,85,218 वाहन हो गया जो पिछले साल समान अवधि में 1,43,977 वाहन रहा था।

निर्यात सहित कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री अगस्त में सालाना आधार पर 3,35,178 इकाइयों की तुलना में दो प्रतिशत बढ़कर 3,41,887 इकाई हो गई। घरेलू बाजार में दोपहिया वाहनों की बिक्री अगस्त 2025 में 12 प्रतिशत घटकर 1,84,109 इकाई रह गई जो अगस्त 2024 में 2,08,621 इकाई थी।

मारुति सुजुकी की थोक बिक्री अगस्त में मामूली गिरावट के साथ 1,80,683 इकाई पर

देश की अग्रणी वाहन कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की अगस्त में कुल बिक्री मामूली रूप से घटकर 1,80,683 इकाई रही। वाहन कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि पिछले साल इसी महीने में कुल बिक्री 1,81,782 इकाई रही थी। मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने कहा कि डीलरों को उसके कुल घरेलू यात्री वाहनों की आपूर्ति आठ प्रतिशत घटकर 1,31,278 इकाई रही।

जो पिछले साल इसी महीने में 1,43,075 इकाई थी। कंपनी की छोटी कारों की बिक्री आलोच्य महीने में घटकर 6,853 इकाई रही जो एक साल पहले अगस्त महीने में 10,648 इकाई थी। वहीं कॉम्पैक्ट कारों की बिक्री पिछले महीने बढ़कर 59,597 इकाई रही जो बीते साल इसी महीने में 58,051 इकाई थी।

हालांकि यूटिलिटी वाहनों की बिक्री पिछले महीने 14 प्रतिशत घटकर 54,043 इकाई रही, जबकि एक साल इसी महीने में यह 62,684 इकाई थी। वैन ईको की बिक्री पिछले महीने 10,785 इकाई रही, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 10,985 इकाई थी।

हल्के वाणिज्यिक वाहन सुपर कैरी की बिक्री 2,772 इकाई रही, जबकि एक साल पहले अगस्त महीने में यह 2,495 इकाई थी। कंपनी ने कहा कि अगस्त में उसका निर्यात 40 प्रतिशत बढ़कर 36,538 इकाई हो गया जो एक साल पहले इसी महीने में 26,003 इकाई था।

टोयोटा की बिक्री अगस्त में 11 प्रतिशत बढ़ी

वाहन विनिर्माता कंपनी टोयोटा किर्लोसकर मोटर की बिक्री अगस्त में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर 34,236 इकाई हो गई। कंपनी की अगस्त 2024 में बिक्री 30,879 इकाई रही थी। बयान के अनुसार, अगस्त में घरेलू बाजार में थोक बिक्री 29,302 इकाई जबकि निर्यात 4,934 इकाई रहा।

टोयोटा किर्लोसकर मोटर के उपाध्यक्ष (बिक्री-सेवा) वरिंदर वधवा ने कहा कि कंपनी अगस्त में वृद्धि बनाए रखने में सक्षम रही। उन्होंने कहा, ‘‘ सितंबर समग्र रूप से उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण समय होगा और हम बाजार के रुझानों पर कड़ी नजर रखेंगे ...’’

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया की अगस्त में बिक्री 52 प्रतिशत बढ़कर 6,578 इकाई

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया की अगस्त में बिक्री 52 प्रतिशत बढ़कर 6,578 इकाई पर पहुंच गई। अगस्त 2024 में कंपनी ने 4,323 वाहन बेचे थे। वाहन विनिर्माता कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि हाल ही में शुरू हुए त्योहारों ने एमजी की सभी कारों की बिक्री में तेजी ला दी है।

आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) दोनों ही मॉडल ने कंपनी की साल की सबसे बड़ी बिक्री दर्ज कराने में अहम भूमिका निभाई। कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन एमजी विंडसर ने पांच प्रतिशत की वृद्धि के साथ अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की।

वीईसीवी की बिक्री अगस्त में 9.5 प्रतिशत बढ़कर 7167 इकाई

आयशर मोटर्स लिमिटेड की इकाई वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड की कुल बिक्री अगस्त में सालाना आधार पर 9.5 प्रतिशत बढ़कर 7,167 इकाई हो गई। वोल्वो समूह एवं आयशर मोटर्स के संयुक्त उद्यम वीई कमर्शियल व्हीकल्स (वीईसीवी) ने अगस्त 2024 में 6,543 इकाइयां बेची थीं।

आयशर मोटर्स ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि अगस्त 2025 की बिक्री में आयशर ब्रांड की 6,924 इकाइयां और वोल्वो ब्रांड की 243 इकाइयां शामिल हैं। घरेलू वाणिज्यिक वाहन बाजार में आयशर ब्रांड के ट्रक व बस की पिछले महीने 6,331 इकाइयां बिकीं, जो अगस्त 2024 में 6,023 इकाइयों से पांच प्रतिशत अधिक है। आयशर ब्रांड ट्रक व बस का निर्यात अगस्त 2024 में 255 इकाइयों की तुलना में बढ़कर 593 इकाई हो गया।

