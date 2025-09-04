Bank Holiday: क्या कल, 5 सितंबर को बैंक खुले रहेंगे या बंद? चेक करें डिटेल

नई दिल्ली: शुक्रवार, 5 सितंबर, 2025 को देश के कुछ हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक की छुट्टियों की सूची के अनुसार, ईद-ए-मिलाद-उन-नबी और थिरुवोनम (ओणम) त्योहारों के कारण इस दिन सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के बैंक बंद रहेंगे। अगर आप बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको यह ज़रूर जांचना चाहिए कि आपके राज्य में बैंक खुले हैं या बंद। चूँकि यह राजपत्रित अवकाश नहीं है, इसलिए कई राज्यों में बैंक सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। बता दें कि ईद-ए-मिलाद पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। थिरुवोणम, हिंदू धर्म के पवित्र त्यौहार ओणम का अंतिम दिन है, जिसे दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।

इन शहरों में बैंक बंद रहेंगे:

कानपुर (उत्तर प्रदेश)

नई दिल्ली (दिल्ली)

देहरादून (उत्तराखंड)

जम्मू (जम्मू और कश्मीर)

भोपाल (मध्य प्रदेश)

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

बेंगलुरु (कर्नाटक)

चेन्नई (तमिलनाडु)

हैदराबाद (तेलंगाना)

तिरुवनंतपुरम (केरल)

कोच्चि (केरल)

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)

इंफाल (मणिपुर)

आइजोल (मिजोरम)

सितंबर में अन्य बैंक अवकाश

शुक्रवार, 6 सितम्बर - इन्द्रजात्रा/स्थानीय अवकाश

यहां बैंक बंद: गंगटोक, जम्मू, रायपुर, श्रीनगर

गुरुवार, 12 सितंबर - ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के बाद का दिन

बैंक बंद: जयपुर, जम्मू, श्रीनगर

सोमवार, 22 सितंबर-नवरात्र स्थापना

जयपुर में बैंक बंद

मंगलवार, 23 सितंबर - महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन

जयपुर में बैंक बंद

सोमवार, 29 सितंबर - दुर्गा पूजा/महा सप्तमी

बैंक यहां बंद: अगरतला, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता

मंगलवार, 30 सितंबर - महा अष्टमी/दुर्गा अष्टमी/दुर्गा पूजा

यहां बैंक बंद: पटना, अगरतला, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, इंफाल, रांची, कोलकाता



