मुसीबत में फंसे अनिल अंबानी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने RCom के लोन अकाउंट को धोखाधड़ी घोषित किया
By अंजली चौहान | Updated: September 5, 2025 09:01 IST2025-09-05T09:01:09+5:302025-09-05T09:01:48+5:30
Anil Ambani: एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और उसके पूर्व निदेशक अनिल अंबानी के ऋण खातों को 'धोखाधड़ी' घोषित किया है, जैसा कि एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया है।
Anil Ambani: अनिल अंबानी एक नई मुसीबत में फंस गए हैं क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCom) और उसके पूर्व प्रमोटर-निदेशक अनिल धीरजलाल अंबानी के ऋण खातों को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत किया है, जिससे दूरसंचार कंपनी के ऋण के साथ-साथ इसके पूर्व प्रबंध ढांचे पर भी सवालिया निशान लग गया है।
एक्सचेंज फाइलिंग में, RCom ने कहा कि कंपनी को बैंक ऑफ बड़ौदा से 2 सितंबर, 2025 को एक आधिकारिक पत्र मिला, जो उसे 3 सितंबर को मिला, जिसमें संकेत दिया गया था कि ऋणदाता खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करेगा। यह BoB को भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के बाद RCom के ऋण खातों को इस प्रकार वर्गीकृत करने वाला तीसरा प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बनाता है, दोनों ने पहले RCom के ऋण खातों को कथित रूप से निधियों के विविधीकरण और अपने ऋण अनुबंधों की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए चिह्नित किया था।
पत्र के जवाब में, RCom ने कहा कि वह वर्तमान में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान कार्यवाही से गुजर रही है और समाधान पेशेवर के प्रबंधन में है। कंपनी ने कहा कि अनिल अंबानी अब निदेशक नहीं हैं और कथित धोखाधड़ी गतिविधि वर्तमान प्रबंधन संरचना से संबंधित नहीं है।
कंपनी ने कहा, "एक समाधान योजना को लेनदारों की समिति (सीओसी) से पहले ही मंज़ूरी मिल चुकी है और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से मंज़ूरी का इंतज़ार है।" कंपनी ने यह भी कहा कि आईबीसी के प्रावधानों के तहत, ऐसे ऋण खातों का समाधान या तो एक स्वीकृत समाधान योजना या परिसमापन द्वारा किया जाना है।
बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा हाल ही में की गई कार्रवाई से अनिल अंबानी के सामने पहले से ही मौजूद चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं क्योंकि उनके समूह की कई कंपनियों से जुड़ी ऋण अनियमितताओं के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनकी जाँच कर रहा है।
यह हालिया घोषणा भारत के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई द्वारा जून 2025 में आरकॉम के खातों को धोखाधड़ी घोषित करने के बाद आई है, और फिर 24 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी वित्तीय कदाचार और ऋण समझौतों का उल्लंघन करने के आधार पर घोषणा में अनिल अंबानी का नाम लिया गया है।