7,500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क, 14 नवंबर को 66 वर्षीय उद्योगपति अनिल अंबानी हाजिर

Highlights 66 वर्षीय उद्योगपति से अगस्त में पूछताछ की थी। 7,500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी व धन शोधन मामले में रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को अगले सप्ताह एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इससे पहले एजेंसी ने 66 वर्षीय उद्योगपति से अगस्त में पूछताछ की थी।

सूत्रों ने बताया कि अनिल अंबानी को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में 14 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एजेंसी ने हाल ही में अंबानी की समूह कंपनियों के खिलाफ जांच के तहत 7,500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

Web Title: Anil Ambani Assets worth Rs 7500 crore seized 66-year-old industrialist Anil Ambani appear November 14 ED summons questioning money laundering case