Anant-Radhika Wedding: अनंत-राधिका की शादी से पहले अंबानी परिवार ने किया सामूहिक विवाह का आयोजन, गरीब कन्याओं की कराई शादी; देखें

Anant-Radhika Wedding: देश के दिग्गज उद्यमी मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं। बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी समारोह को यादगार बनाने के लिए अंबानी परिवार तरह-तरह की चीजें कर रहा है जिसमें विवाह कार्यक्रम शुरू होने से पहले सामूहिक विवाह का आयोजन करना शामिल है।

अनंत और राधिका की इसी साल होने वाली शादी से पहले नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने गरीब कन्याओं का विवाह कराने का जिम्मा उठाया है। अंबानी परिवार ने मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित पालघर क्षेत्र से आए 50 से अधिक वंचित जोड़ों के लिए ‘सामूहिक विवाह’ का आयोजन किया।

विवाह समारोह रिलायंस कॉरपोरेट पार्क में आयोजित किया गया था और इसमें जोड़ों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 800 लोग शामिल हुए थे। इस समारोह से शुरुआत करते हुए, परिवार ने आगामी विवाह सीजन के दौरान देश भर में ऐसी सैकड़ों और शादियों का समर्थन जारी रखने का संकल्प लिया।

Mumbai, 2nd July 2024: Marking the start of the wedding functions of their Son Anant Ambani with Radhika Merchant, the Ambani family organized a ‘Samuh Vivah’ (Mass Wedding)… pic.twitter.com/Npm61gjhmj