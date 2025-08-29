Reliance AGM 2025: अनंत अंबानी रिलायंस एजीएम में RIL के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदार्पण किया
By रुस्तम राणा | Updated: August 29, 2025 16:36 IST2025-08-29T16:36:39+5:302025-08-29T16:36:39+5:30
अप्रैल 2025 में, मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे, अनंत को 1 मई, 2025 से शुरू होने वाले पाँच वर्षों के कार्यकाल के लिए कंपनी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया।
नई दिल्ली: अनंत अंबानी ने शुक्रवार को कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में आरआईएल के कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई और नए ऊर्जा व्यवसाय के बारे में नवीनतम जानकारी और दृष्टिकोण साझा किए।
अप्रैल 2025 में, मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे, अनंत को 1 मई, 2025 से शुरू होने वाले पाँच वर्षों के कार्यकाल के लिए कंपनी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया। शुक्रवार को, अनंत अंबानी ने कंपनी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में पहली बार रिलायंस की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लिया।
अनंत अंबानी ने गीगा फ़ैक्टरियों पर अपडेट साझा किया
आरआईएल की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को संबोधित करते हुए, अनंत अंबानी ने कहा कि रिलायंस की बैटरी गीगा फ़ैक्टरी 2026 में शुरू होगी। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी गुजरात के कच्छ में दुनिया की सबसे बड़ी एकल-स्थल सौर परियोजना का सह-विकास कर रही है।
आरआईएल के नवनियुक्त कार्यकारी निदेशक ने यह भी कहा कि गीगा फ़ैक्टरियों के उत्पादों का उपयोग चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और हरित अमोनिया, ई-मेथनॉल और टिकाऊ विमानन ईंधन सहित हरित रसायनों के उत्पादन के लिए किया जाएगा।
अनंत अंबानी ने कहा, "मैं बेहद गर्व के साथ कह सकता हूँ कि रिलायंस नई ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की एकमात्र पूर्णतः एकीकृत और आत्मनिर्भर कंपनी होगी।"
रिलायंस एजीएम 2025: मुख्य बिंदु
बाजार की उम्मीदों के अनुरूप, मुकेश अंबानी ने एजीएम में बहुप्रतीक्षित जियो आईपीओ की घोषणा की।
आईपीओ के अलावा, कंपनी ने एआई में कई विकासों का भी खुलासा किया, मुकेश अंबानी ने एआई को हमारे समय की कामधेनु कहा।
अनंत अंबानी ने नई परियोजनाओं में 8.8 बिलियन डॉलर के निवेश का भी खुलासा किया, जिसमें नागोथाने में 1.2 मिलियन टन पीवीसी संयंत्र, दहेज में विस्तारित सीपीवीसी और 3 मिलियन टन पीटीए सुविधा और पालघर में 1 मिलियन टन विशेष पॉलिएस्टर सुविधा की घोषणा की गई।