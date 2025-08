ट्रंप द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत को क्या करना चाहिए? आनंद महिंद्रा ने दिया जोरदार सुझाव

मुंबई: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस से तेल आयात पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने वाले नौ-खंडीय कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद, जिससे भारत से आने वाले सामानों पर कुल टैरिफ 50% हो जाएगा, महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने सुझाव दिया कि भारत इस स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए दो मज़बूत कदम उठा सकता है। माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट X पर एक पोस्ट में महिंद्रा ने कहा, "ऐसा लगता है कि अमेरिका द्वारा छेड़े गए मौजूदा टैरिफ युद्ध में 'अनपेक्षित परिणामों का नियम' चुपके से काम कर रहा है।"

अपनी बात को और पुष्ट करते हुए उन्होंने दो उदाहरण दिए। "दो उदाहरण: ऐसा लग सकता है कि यूरोपीय संघ ने विकसित हो रही वैश्विक टैरिफ व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है और अपने रणनीतिक समायोजनों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फिर भी, इस टकराव ने यूरोप को अपनी सुरक्षा निर्भरता पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है, जिसके परिणामस्वरूप फ्रांस और जर्मनी में रक्षा खर्च में वृद्धि हुई है। इस प्रक्रिया में, जर्मनी ने अपनी राजकोषीय रूढ़िवादिता में नरमी बरती है, जो यूरोप की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में पुनरुत्थान को उत्प्रेरित कर सकती है। दुनिया को विकास का एक नया इंजन मिल सकता है। कनाडा, जो लंबे समय से अपने प्रांतों के बीच कुख्यात आंतरिक व्यापार बाधाओं से बाधित है, अब उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे देश एक साझा बाजार के करीब आ रहा है और आर्थिक लचीलापन बढ़ रहा है।"

उन्होंने आगे दो तत्काल सुधारों का सुझाव दिया जो भारत को करने चाहिए। "1. व्यापार करने की सुगमता में आमूल-चूल सुधार।" उन्होंने आगे बताया कि, "भारत को वृद्धिशील सुधार से आगे बढ़ना होगा और सभी निवेश प्रस्तावों के लिए वास्तव में प्रभावी एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली बनानी होगी। - जबकि राज्य कई निवेश विनियमों को नियंत्रित करते हैं, हम एक राष्ट्रीय एकल-खिड़की मंच के साथ जुड़ने के इच्छुक राज्यों के गठबंधन के साथ शुरुआत कर सकते हैं। - यदि हम गति, सरलता और पूर्वानुमानशीलता का प्रदर्शन करते हैं, तो हम विश्वसनीय भागीदारों की तलाश कर रहे विश्व में भारत को वैश्विक पूंजी के लिए एक अनूठा गंतव्य बना सकते हैं।"

उन्होंने एक और कदम सुझाया, "विदेशी मुद्रा इंजन के रूप में पर्यटन की शक्ति को उन्मुक्त करना।" उद्योगपति ने एमएसएमई के लिए तरलता सहायता प्रदान करने, बुनियादी ढाँचे के विकास में तेज़ी लाने, पीएलआई योजनाओं के दायरे को बढ़ाकर और बढ़ाकर विनिर्माण को बढ़ावा देने; आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का भी आग्रह किया ताकि विनिर्माण इनपुट पर शुल्क कम हो और हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो।

महिंद्रा ने यह कहते हुए पोस्ट समाप्त की, "हम दूसरों को अपने देश को प्राथमिकता देने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन हमें अपने देश को पहले से कहीं अधिक महान बनाने के लिए प्रेरित होना चाहिए।"

