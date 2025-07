अमेरिका में महिंद्रा ट्रैक्टर की धूम, 3 लाख ट्रैक्टर बिके, आनंद महिंद्रा हुए गदगद, मनाया जश्न

नई दिल्ली: उद्योगपति और ऑटो दिग्गज महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर कंपनी की अमेरिकी इकाई द्वारा अमेरिका में 3 लाख ट्रैक्टरों की बिक्री का आंकड़ा पार करने का जश्न मनाया।

एक्स पर एक जश्न और यादों को ताज़ा करने वाली पोस्ट में, आनंद महिंद्रा ने देश में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के तीन दशक लंबे सफर को याद किया, जिसकी शुरुआत संशयी अमेरिकी किसानों को "मज़बूत भारतीय ट्रैक्टर" से परिचित कराने से हुई थी।

इसे 'एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर' बताते हुए X पर अपनी पोस्ट में, आनंद महिंद्रा ने लिखा: "महिंद्रा एग्री नॉर्थ अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारी कंपनी ने तीन दशक से भी ज़्यादा समय पहले अमेरिका में अपने ट्रैक्टरों को अस्थायी रूप से पेश किया था।"

उन्होंने एक सहकर्मी का किस्सा भी साझा किया, जिसने अमेरिकी किसानों को महिंद्रा ट्रैक्टरों से "परिचित" कराया था, "हमारे एक दिग्गज सहकर्मी थे, रिप इवांस, जो अपनी खास इस्त्री वाली जींस और काउबॉय हैट और बूट पहनकर, अपने पुराने पिकअप ट्रक पर एक-एक ट्रैक्टर लादते थे और टेक्सास में घूम-घूमकर संशयी किसानों को इस 'मज़बूत भारतीय ट्रैक्टर' से परिचित कराते थे!"

भारतीय कारोबारी ने आगे लिखा, "तब से अब तक हमने उत्तरी अमेरिकी कृषि उपकरण बाज़ार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। लेकिन हम विनम्र बने रहेंगे, अपनी चुनौती देने वाली मानसिकता को बनाए रखेंगे और अपने ग्राहकों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे—वे किसान जो एक महाद्वीप का पेट भरने के लिए अथक परिश्रम करते हैं और जो हमारी सर्वोत्तम पेशकश के हक़दार हैं।"

A significant milestone for Mahindra Agri North America @Mahindra_USA



I vividly remember when our company tentatively introduced our tractors to the USA more than 3 decades ago.



We had a legendary colleague, Rip Evans who—dressed in his trademark ironed jeans and cowboy hat… pic.twitter.com/A4dPQF03gV