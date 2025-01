Amul Milk Price Cut: राहत की खबर?, 24 जनवरी से अमूल दूध के दाम कम, इतना सस्ता, देखें रेट लिस्ट

Highlights Amul Milk Price Cut: जून 2024 में अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। Amul Milk Price Cut: अमूल टी स्पेशल दूध के एक लीटर पाउच की कीमत 62 रुपये से घटकर 61 रुपये हो जाएगी। Amul Milk Price Cut: अमूल ताज़ा दूध की दर 54 रुपये प्रति लीटर से घटकर 53 रुपये हो जाएगी।

Amul Milk Price Cut: नए साल में पहली राहत भरी खबर है। गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के प्रबंध निदेशक जयेन मेहता ने कहा कि अमूल ने अमूल गोल्ड, अमूल ताज़ा और अमूल चाय स्पेशल 1 किलो पैक में दूध की कीमत 1 रुपये कम कर दी है। अमूल ने लंबे समय तक कीमतों में बढ़ोतरी के बाद उपभोक्ताओं को राहत देते हुए देश भर में दूध की कीमतों में 1 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है। नई दरें अमूल गोल्ड, अमूल ताज़ा और अमूल टी स्पेशल दूध पर लागू होंगी। अमूल ने अपने गोल्ड, ताज़ा और टी स्पेशल दूध के 1-लीटर पैक की कीमत में 1 रुपये की कटौती की है।

Amul has reduced the price of milk by Re 1 in Amul Gold, Amul Taza and Amul Tea Special 1 kg pack: Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation's Managing Director Jayen Mehta



(File photo) pic.twitter.com/MoxCCB4ljS