Amazon Layoffs: अमेज़न की होगी सबसे बड़ी छंटनी, कंपनी 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को करेगी बाहर

नई दिल्ली: मामले से जुड़े तीन लोगों के मुताबिक, अमेज़न मंगलवार से 30,000 तक कॉर्पोरेट नौकरियों में कटौती करने की योजना बना रहा है। कंपनी खर्च कम कर रही है और महामारी के दौरान ज़्यादा लोगों को नौकरी पर रखने की भरपाई कर रही है। यह आंकड़ा अमेज़न के कुल 1.55 मिलियन कर्मचारियों का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसके लगभग 350,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों का लगभग 10 प्रतिशत है। यह 2022 के आखिर के बाद से अमेज़न की सबसे बड़ी छंटनी होगी, जब उसने लगभग 27,000 पदों को खत्म करना शुरू किया था।

अमेज़न के एक प्रवक्ता ने इस पर कमेंट करने से मना कर दिया। अमेज़न पिछले दो सालों से कई डिवीजनों में थोड़ी-थोड़ी संख्या में नौकरियाँ कम कर रहा है, जिसमें डिवाइस, कम्युनिकेशन और पॉडकास्टिंग शामिल हैं। लोगों ने बताया कि इस हफ़्ते से शुरू होने वाली छँटनी से कई डिवीजन प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स, जिसे पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी या PXT के नाम से जाना जाता है; ऑपरेशंस, डिवाइस और सर्विसेज़; और अमेज़न वेब सर्विसेज़ शामिल हैं।

लोगों ने बताया कि प्रभावित टीमों के मैनेजर्स से सोमवार को ट्रेनिंग लेने के लिए कहा गया था कि मंगलवार सुबह से भेजे जाने वाले ईमेल नोटिफिकेशन के बाद स्टाफ से कैसे बात करनी है। अमेज़न के CEO एंडी जेसी ने ब्यूरोक्रेसी की कमी करने के लिए एक पहल शुरू की है, जिसमें मैनेजर्स की संख्या कम करना भी शामिल है।

उन्होंने इस साल की शुरुआत में कहा था कि उन्होंने इनएफिशिएंसी की पहचान करने के लिए एक गुमनाम शिकायत लाइन शुरू की है, जिस पर लगभग 1,500 जवाब मिले हैं और 450 से ज़्यादा प्रोसेस में बदलाव हुए हैं। जैसी ने जून में कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल से नौकरियों में और कटौती हो सकती है, खासकर बार-बार होने वाले और रूटीन कामों को ऑटोमेट करने से।

ईमार्केटर के एनालिस्ट स्काई कैनेव्स ने कहा, "यह लेटेस्ट कदम बताता है कि Amazon शायद कॉर्पोरेट टीमों में AI-ड्रिवन प्रोडक्टिविटी में इतनी बढ़ोतरी महसूस कर रहा है कि वह कर्मचारियों की संख्या में काफी कमी कर सके।" उन्होंने कहा, "अमेज़न पर शॉर्ट-टर्म में अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में किए गए लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट की भरपाई करने का भी दबाव रहा है।"

इस राउंड की जॉब कट का पूरा दायरा तुरंत साफ नहीं था। मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि अमेज़न की फाइनेंशियल प्रायोरिटी बदलने के साथ यह संख्या समय के साथ बदल सकती है। फॉर्च्यून ने पहले रिपोर्ट किया था कि ह्यूमन रिसोर्स डिवीज़न में लगभग 15 परसेंट की कटौती की जा सकती है।

इस साल की शुरुआत में कर्मचारियों को हफ़्ते में पाँच दिन ऑफिस वापस लाने के लिए शुरू किया गया एक प्रोग्राम, जो टेक कंपनियों में सबसे सख्त में से एक था, पर्याप्त छंटनी करने में नाकाम रहा, ऐसा दो लोगों ने बताया, और इसे ही छंटनी के बड़े साइज़ का एक और कारण बताया। कुछ कर्मचारियों को, जो कॉर्पोरेट ऑफिस से दूर रहने या दूसरे कारणों से रोज़ाना ऑफिस नहीं आ रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अमेज़न छोड़ दिया है और उन्हें बिना सेवरेंस पे के जाना होगा, जिससे कंपनी की बचत होगी।

Layoffs.fyi, जो टेक जॉब कट को ट्रैक करने वाली एक वेबसाइट है, ने अनुमान लगाया है कि इस साल अब तक 216 कंपनियों में लगभग 98,000 नौकरियाँ जा चुकी हैं। पूरे 2024 के लिए यह आंकड़ा 153,000 था। अमेज़न के सबसे बड़े प्रॉफिट सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट AWS ने दूसरी तिमाही में $30.9 बिलियन की बिक्री दर्ज की, जो 17.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी। यह Microsoft के Azure की 39 प्रतिशत और Alphabet के Google Cloud की 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी से काफी कम थी।

अनुमान बताते हैं कि AWS ने तीसरी तिमाही में बिक्री को लगभग 18 प्रतिशत बढ़ाकर $32 बिलियन कर दिया होगा, जो पिछले साल की 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी से थोड़ी कम है। AWS पिछले हफ्ते लगभग 15 घंटे के इंटरनेट आउटेज से अभी भी उबर नहीं पाया है, जिससे Snapchat और Venmo जैसी कई सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन सेवाएँ ठप हो गई थीं।

ऐसा लगता है कि अमेज़न एक और बड़े हॉलिडे सेलिंग सीज़न की उम्मीद कर रहा है। इसने पिछले दो सालों की तरह ही, वेयरहाउस में स्टाफिंग और दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 250,000 सीज़नल नौकरियाँ देने का प्लान बनाया है।

रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक मेमो के अनुसार, अमेज़न ने शुक्रवार को अपनी PXT यूनिट के एक हिस्से का रीऑर्गेनाइज़ेशन भी अनाउंस किया, जो डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स पर फोकस करता है। इन बदलावों में ज़्यादातर लोगों को नई भूमिकाओं में प्रमोट करना शामिल था।

सोमवार को अमेज़न के शेयर 1.2 परसेंट बढ़कर $226.97 हो गए। कंपनी गुरुवार को तीसरी तिमाही की कमाई की रिपोर्ट जारी करने वाली है।

