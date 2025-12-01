Air Ticket Price: फ्लाइट टिकट?, विमान ईंधन की कीमत 5.4 प्रतिशत बढ़ी, जानें जेब पर असर

Highlights परिचालन लागत में ईंधन का हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत है। 1,03,301.80 रुपये एवं 1,02,371.02 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई हैं।

नई दिल्लीः विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में 5.4 प्रतिशत की सोमवार को वृद्धि की गई, जबकि वाणिज्यिक रसोई गैस (एलपीजी) की कीमतों में 10 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने वैश्विक रुझानों के अनुरूप मासिक मूल्य संशोधन की घोषणा की है। सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं के अनुसार, दिल्ली में विमान ईंधन की कीमतें 5,133.75 रुपये प्रति किलोलीटर बढ़कर 99,676.77 रुपये प्रति किलोलीटर हो गईं। यह लगातार तीसरी मासिक वृद्धि है। एक नवंबर को कीमतों में करीब एक प्रतिशत और एक अक्टूबर को 3.3 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।

नवीनतम वृद्धि से विमान कंपनियों पर दबाव बढ़ने की आशंका है जिनके परिचालन लागत में ईंधन का हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत है। मूल्य परिवर्तन के प्रभाव पर विकान कंपनियों से तत्काल कोई टिप्पणियां नहीं मिल पाए हैं। मुंबई में एटीएफ की कीमत 93,281.04 रुपये प्रति किलोलीटर जबकि चेन्नई और कोलकाता में कीमतें क्रमशः 1,03,301.80 रुपये एवं 1,02,371.02 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई हैं।

स्थानीय करों के कारण ईंधन की कीमतें अलग-अलग शहरों में अलग-अलग होती हैं। इसके अलावा, होटलों तथा रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई। दिल्ली में यह घटकर 1,580.50 रुपये हो गई है। यह लगातार दूसरी कटौती है।

इसने अक्टूबर में की गई 15.50 रुपये की बढ़ोतरी की भरपाई कर दी है। वाणिज्यिक रसोई गैस में एक नवंबर को प्रति सिलेंडर कीमतों में पांच रुपये की कटौती की गई थी। अप्रैल से अब तक हुई छह कटौतियों के बाद वाणिज्यिक रसोई गैस की कीमतों में कुल 223 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी आई है।

घरेलू रसोई गैस की कीमतें 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के दाम 853 रुपये पर अपरिवर्तित रहीं। अप्रैल में इसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर महीने की पहली तारीख को अंतरराष्ट्रीय मानकों और विनिमय दर के आधार पर विमान ईंधन और एलपीजी की कीमतों में संशोधन करते हैं।

गौरतलब है कि पिछले साल मार्च में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत वर्तमान में 94.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है।

Web Title: Air Ticket Price flight tickets likely become more expensive Aviation fuel prices rise by 5-4%, find out impact on your pocket