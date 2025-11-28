Aequs के 922 करोड़ के IPO का प्राइस रेंज 118-124 रुपये प्रति शेयर तय, 3 दिसंबर से होगी ओपनिंग

Aequs IPO: उपभोक्ता टिकाऊ उत्पादों और एयरोस्पेस कल-पुर्जों के अनुबंध पर विनिर्माण में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी एक्वस ने अपने 922 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए मूल्य दायरा 118-124 रुपये प्रति शेयर तय किया है।

कंपनी ने शुक्रवार को बयान में कहा कि आईपीओ तीन दिसंबर को बोली के लिए खुलेगा और पांच दिसंबर को संपन्न होगा। बड़े (एंकर) निवेशक दो दिसंबर को बोली लगा पाएंगे।

आईपीओ 670 करोड़ रुपये के नए शेयर और 252 करोड़ रुपये के 2.03 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है। कंपनी 12 दिसंबर को शेयर बाजार में अपनी शुरुआत कर सकती है।

