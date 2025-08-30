Highlights Zeenat Aman: फेमस फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी को एक बार पहचान नहीं पाई थी, माफी मांगी, सुनाया पुराना किस्सा

Zeenat Aman: दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान ने अपने एक अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि वह एक बार प्रसिद्ध डिजाइनर सव्यसाची मुखर्जी को नहीं पहचान पायी थीं। सव्यसाची बॉलीवुड की हस्तियों की पहली पसंद माने जाते हैं। इस साल की शुरुआत में उन्होंने मेट गाला में शाहरुख खान के डेब्यू के लिए भी डिजाइन किया था। मेट गाला फैशन डिजाइनिंग का एक प्रख्यात अंतरराष्ट्रीय आयोजन है। जीनत ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच 'इंस्टाग्राम' पर डिजाइनर मुखर्जी द्वारा डिजाइन की गयी लाल टॉप पहने हुए अपनी तस्वीरें शेयर कीं। 73 वर्षीय अदाकारा ने 2022 में हुई इस घटना के बारे में बताते हुए एक लंबा कैप्शन लिखा। अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि उनके बेटे और संगीतकार जहान खान के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें उसी लिफ्ट का उपयोग करना पड़ा, जिसमें डिजाइनर भी थे। डिजाइनर ने भी दिग्गज अभिनेत्री की प्रशंसा की। पोस्ट की शुरुआत में लिखा था, "जैसे ही हम (अभिनेत्री और कारा) लिफ्ट की तरफ मुड़े हमने देखा कि उसके दरवाजे बंद होने लगे हैं। तभी एक सुंदर सा हाथ बाहर निकला और दरवाजे हमारे लिए आसानी से खुल गए।

लिफ्ट के डिब्बे में दो सज्जन थे, दोनों ने ही शानदार हेयरस्टाइल और ड्रेस पहनी हुई थी। एक दाढ़ी वाला भारतीय व्यक्ति था और मुझे लगता है कि दूसरा काकेशियन नस्ल का था। अंदर जाते ही मैंने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और उनके हाव-भाव देखकर लगा कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है।" उन्होंने लिखा, "कारा ने लॉबी का बटन दबाया और दाढ़ी वाला आदमी बोला, 'मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आपने मुझे बचपन से ही प्रेरित किया है।' मैंने उनके उदार शब्दों के लिए उनका धन्यवाद किया और उन्होंने मुझे बताया कि वे एक डिजाइनर हैं।" अभिनत्री ने याद किया कि उन्होंने डिजाइनर का नाम पूछा था और इसका पता चलने के बाद उसने माफी मांगी थी। उन्होंने कहा, "जैसे ही लिफ्ट रुकी, मैंने उनसे पूछा: 'आपका नाम क्या है?' उन्होंने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, "सव्यसाची" और विनम्रता से मेरा हाथ पकड़ लिया क्योंकि मैं उन्हें न पहचान पाने के कारण हैरान थी। दोनों चले गए जिसके बाद कारा और मैंने एक-दूसरे को देखा, फिर मेरी गलती पर जोर से हंस पड़े।" कारा जीनत अमानत के छोटे बेटे जहान की ‘पार्टनर’ है।)

Web Title: Zeenat Aman failed to recognize famous fashion designer Sabyasachi Mukherjee, apologized and narrated an old story