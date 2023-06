Zara Hatke Zara Bachke Box Office Collection Day 5: बॉक्सऑफिस पर धीमी हुई सारा और विक्की की फिल्म, पांचवें दिन कमाए इतने करोड़

Highlights जरा हटके जरा बचके में सारा अली खान और विक्की कौशल हैं। यह फिल्म 2 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है।

Zara Hatke Zara Bachke Box Office Collection Day 5: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और एक्टर विक्की कौशल की आगामी फिल्म जरा हटके जरा बचके को फैन्स का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है।

रिलीज के बाद से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर शानदार कमाई की है लेकिन अब वीकेंड खत्म होने के बाद इसकी कमाई में गिरावट दर्ज की गई है।

रिलीज के पांचवें दिन फिल्म फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है और इसने 30 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फैन्स को विक्की और सारा की ऑनस्क्रीन जोड़ी काफी पसंद आ रही है इसी का नतीजा है कि जरा हटके जरा बचके, फिल्म द केरल स्टोरी और स्पाइडर-मैन: अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स से प्रतिस्पर्धा के बावजूद मजबूत पकड़ बनाने में सफल रही है।

#ZaraHatkeZaraBachke is not slowing down soon… Minimal decline on Day 5 [Tue] is a clear indicator that the content has struck a chord… Eyes ₹ 37 cr+ in *Week 1* 👍🏻👍🏻👍🏻… Fri 5.49 cr, Sat 7.20 cr, Sun 9.90 cr, Mon 4.14 cr, Tue 3.87 cr. Total: ₹ 30.60 cr. #India biz.… pic.twitter.com/sjN384h75b