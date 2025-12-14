Year-Ender 2025: फिल्मी जगत की इन हस्तियों ने दुनिया को कहा अलविदा, इस साल इंडस्ट्री ने खोए कई अनमोल रत्न; पढ़ें पूरी लिस्ट
By अंजली चौहान | Updated: December 14, 2025 05:55 IST2025-12-14T05:55:56+5:302025-12-14T05:55:56+5:30
Year-Ender 2025:2025 में हमने उन सभी हस्तियों को श्रद्धांजलि दी, जिनमें धर्मेंद्र, जुबीन गर्ग, सतीश शाह, सुलक्षणा पंडित, पंकज धीर और अन्य शामिल हैं।
Year-Ender 2025: साल 2025 फिल्मी जगत के लिए एक दुखद साल रहा क्योंकि दुनिया ने कुछ सबसे सम्मानित और प्यारे एक्टर्स, सिंगर्स, फिल्ममेकर्स और कल्चरल आइकन्स को अलविदा कहा। हालांकि वे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका काम पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा और भारतीय मनोरंजन के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। 2025 में हमने जिन सितारों को खो दिया, उन्हें यह दिल से श्रद्धांजलि।
1- धर्मेंद्र (1935–2025)
बॉलीवुड के "ही-मैन" के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके छह दशक लंबे करियर ने भारतीय सिनेमा को कुछ सबसे यादगार फिल्में और किरदार दिए। देश भर से, जिसमें बड़े-बड़े लोग भी शामिल थे, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
2- जुबीन गर्ग (1972–2025)
मशहूर प्लेबैक सिंगर-कंपोजर जुबीन गर्ग का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में निधन हो गया। असमिया, बंगाली, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय संगीत में उनके योगदान ने उन्हें भारत के सबसे वर्सेटाइल संगीतकारों में से एक बनाया।
3- सतीश शाह (1952–2025)
सरभाई वर्सेस सरभाई, हम साथ साथ हैं और मैं हूं ना में अपने यादगार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाने वाले सतीश शाह का 25 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। उनकी कॉमेडी की काबिलियत ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया।
4- गोवर्धन असरानी (1941–2025)
कॉमेडी और मशहूर हिंदी फिल्मों में अपनी यादगार भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले अनुभवी एक्टर असरानी का 20 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। उनकी एक्सप्रेसिव एक्टिंग और बेहतरीन टाइमिंग ने उन्हें अविस्मरणीय बना दिया।
5- एवीएम सरवनन (1939–2025)
एवीएम प्रोडक्शंस के सम्मानित प्रमुख का 4 दिसंबर 2025 को 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने तमिल सिनेमा की कुछ सबसे मशहूर फिल्मों को सपोर्ट किया, जिससे कई पीढ़ियों में फिल्म बनाने की शैलियों को आकार मिला।
6- सुलक्षणा पंडित (1954–2025)
एक्ट्रेस और प्लेबैक सिंगर सुलक्षणा पंडित का 6 नवंबर 2025 को निधन हो गया। उन्होंने हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों के साथ काम किया और कई क्षेत्रीय फिल्मों में अपनी आवाज़ दी।
7- पंकज धीर (1956–2025)
महाभारत महाकाव्य में कर्ण के किरदार के लिए सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाले पंकज धीर का 15 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। उनका किरदार भारतीय टेलीविज़न इतिहास में सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक है।
8- मनोज कुमार (1937–2025)
अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए "भारत कुमार" के नाम से मशहूर मनोज कुमार का 4 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। उनकी क्लासिक फिल्में जैसे क्रांति और रोटी कपड़ा और मकान आज भी टाइमलेस मास्टरपीस हैं।
9- ऋषभ टंडन
मशहूर गायक, संगीतकार और लेखक ऋषभ टंडन का 21 अक्टूबर 2025 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी आवाज़ और दिल को छू लेने वाली रचनाओं को हमेशा प्यार से याद किया जाएगा।
10- पीयूष पांडे (1955–2025)
भारतीय विज्ञापन जगत के क्रिएटिव दिग्गज पीयूष पांडे का 24 अक्टूबर 2025 को 70 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके कैंपेन ने विज्ञापन की दुनिया में क्रांति ला दी और आधुनिक ब्रांड कम्युनिकेशन को आकार दिया।