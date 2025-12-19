Year Ender 2025: इस साल इन सेलेब्स की नेट वर्थ में हुआ इजाफा, जानिए कौन है सबसे अमीर एक्टर

Year Ender 2025: बॉलीवुड के कई स्टार्स की फिल्में इस साल बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई करते नजर आई। वहीं बॉलीवुड के कई स्टार्स की नेथ वर्थ में भी इजाफा हुआ जो कि उनकी असली पावर है। हालांकि, इन सबमें सबसे आगे शाहरुख खान निकले, जो बॉलीवुड के किंग खान तो हैं ही लेकिन उनकी नेटवर्थ सबसे ज्यादा है।

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, खान इस साल अरबपति क्लब में शामिल हो गए हैं। एक्टर की नेट वर्थ चौंकाने वाली $1.4 बिलियन (₹12,490 करोड़) है।

शाहरुख खान बने अरबपति

लिस्ट ने 2025 की अपनी रिच लिस्ट के साथ यह घोषणा की, "बॉलीवुड के बादशाह, शाहरुख खान (59), 12,490 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ पहली बार अरबपति क्लब में शामिल हुए हैं।"

इसके साथ, शाहरुख खान अरबपति लिस्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय एक्टर बन गए।

लिस्ट के अनुसार, शाहरुख खान की नेट वर्थ कथित तौर पर कई ग्लोबल सेलेब्रिटीज़ से ज़्यादा है। टेलर स्विफ्ट ($1.3 बिलियन) से लेकर जेरी सीनफेल्ड ($1.2 बिलियन) और हॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ($1.2 बिलियन), और सेलेना गोमेज़ ($720 मिलियन) तक, खान कई नामों से आगे हैं।

इस साल शाहरुख खान की रिलीज

एक एक्टर के तौर पर, शाहरुख खान की ज़्यादातर इनकम उनकी फिल्मों से आती है। 2025 में, उन्होंने अपने बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म, द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड में कैमियो किया। खान ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री, द रोशन में भी छोटा सा रोल किया था।

अपनी कोई फिल्म रिलीज़ न होने के बावजूद, खान ने भारत के सबसे अमीर एक्टर के तौर पर अपनी जगह बनाए रखी।

शाहरुख खान की इनकम को समझें

उनकी इनकम के दूसरे सोर्स में उनके इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस, रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट है, जो VFX वर्क, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल मीडिया का काम करता है।

उनके पास अपनी IPL टीम

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) भी है, साथ ही दूसरे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी हैं।

शाहरुख खान की प्रॉपर्टीज़

उनके भारत और मिडिल ईस्ट में कई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हैं।

मुंबई में उनके आइकॉनिक समुद्र के सामने वाले बंगले, मन्नत की कीमत कथित तौर पर लगभग ₹200 करोड़ है। बंगले का रेनोवेशन चल रहा है जो इस साल की शुरुआत में शुरू हुआ था। खान और उनका परिवार अभी एक लग्ज़री पाली हिल अपार्टमेंट में रह रहा है। मन्नत के अलावा, शाहरुख खान का अलीबाग में भी एक घर है, जहाँ उन्होंने पिछले महीने अपने 60वें जन्मदिन पर अपने करीबी दोस्तों को होस्ट किया था।

शाहरुख खान का कार कलेक्शन

अगर रिपोर्ट्स सच हैं, तो खान के पास शानदार कारों का कलेक्शन भी है। ETimes ने रिपोर्ट किया कि उनके पास फैंटम ड्रॉपहेड कूपे, लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट, BMW i8, टोयोटा लैंड क्रूज़र, मित्सुबिशी पजेरो, BMW 6-सीरीज़ कन्वर्टिबल, हुंडई सैंट्रो और क्रेटा हैं।

2025 में शाहरुख खान द्वारा अटेंड किए गए इवेंट्स

शाहरुख खान कई ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाते हैं, जिनमें टैग ह्यूअर, पेप्सी और हुंडई शामिल हैं। इस साल, उन्हें न्यूयॉर्क में मेट गाला 2025, मुंबई में ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025, कोलकाता में लियोनेल मेस्सी के GOAT इंडिया टूर और रियाद में इंटरनेशनल जॉय फोरम 2025 सहित कई इंटरनेशनल इवेंट्स में देखा गया।

इस साल उन्हें शादियों में भी देखा गया।

फिल्मों की बात करें तो, शाहरुख खान अगली बार अपनी आने वाली फिल्म किंग में नज़र आएंगे। यह 2026 में रिलीज़ होने वाली है।

Web Title: Year Ender 2025 These celebs saw their net worth increase this year who is Bollywood richest actor