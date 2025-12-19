Year Ender 2025: बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक..., 2025 में इन कपल्स का उजड़ा परिवार, नहीं निभा पाए शादी
By अंजली चौहान | Updated: December 19, 2025 11:50 IST2025-12-19T11:48:48+5:302025-12-19T11:50:13+5:30
Year Ender 2025: 2025 में कई मशहूर हस्तियों के ब्रेकअप हुए, जिनमें बॉलीवुड के कुछ खास उदाहरणों में युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा, तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा का रिश्ता शामिल है।
Year Ender 2025: फिल्मी और खेल जगत की इस हस्तियों के लिए साल 2025 दुखद घटना बनकर आया, जिनका हंसता खेलता परिवार टूट गया। चुपचाप अलग होने से लेकर सुर्खियां बटोरने वाले ब्रेकअप तक, कई जाने-माने जोड़े इस साल अलग हो गए। जैसे-जैसे साल खत्म हो रहा है, हम उन सेलिब्रिटी तलाक पर नज़र डाल रहे हैं जिन्होंने 2025 में सुर्खियां बटोरीं और जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा था।
1- धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल
कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का अलग होना निस्संदेह इस साल के सबसे ज़्यादा चर्चित तलाक में से एक था।
धनश्री के कथित 4 करोड़ रुपये के एलिमनी, युजवेंद्र की वायरल "बी योर ओन शुगर डैडी" टी-शर्ट से लेकर RJ महवश के साथ उनके लिंकअप की अफवाहों तक, यह जोड़ा लगातार सुर्खियों में रहा। धनश्री और युजवेंद्र ने दिसंबर 2020 में शादी की थी, और उनका तलाक इस साल मार्च में फाइनल हुआ।
2- शुभांगी अत्रे और पीयूष पूरे
शुभांगी अत्रे और पीयूष पूरे ने 2003 में शादी की और 2005 में अपनी बेटी आशी का स्वागत किया। उनका तलाक इस साल 5 फरवरी को फाइनल हुआ। दो महीने बाद, अप्रैल 2025 में, पीयूष की बीमारी से लंबी लड़ाई के बाद लिवर सिरोसिस से मौत हो गई।
3- मुग्धा चापेकर और रविश देसाई
टेलीविजन एक्टर्स मुग्धा चापेकर और रविश देसाई ने नौ साल की शादी के बाद अप्रैल 2025 में अपने अलग होने की घोषणा की। यह कपल पहली बार 2014 के शो सतरंगी ससुराल के सेट पर मिला था और दिसंबर 2016 में शादी की थी। शादी खत्म करने का आपसी फैसला लेने से पहले वे एक साल से ज़्यादा समय से अलग रह रहे थे।
4- जोडी टर्नर-स्मिथ और जोशुआ जैक्सन
जोडी टर्नर-स्मिथ और जोशुआ जैक्सन ने 2019 में शादी की और अप्रैल 2020 में अपनी बेटी का स्वागत किया। इस जोड़े ने मई 2025 में अपना तलाक फाइनल कर लिया। उनकी तलाक की कार्यवाही सार्वजनिक थी और कई बार विवादित भी रही, खासकर चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट और कस्टडी जैसे मुद्दों पर। आखिरकार वे संयुक्त कानूनी और शारीरिक कस्टडी के साथ-साथ अपने बच्चे के लिए साझा वित्तीय जिम्मेदारी पर सहमत हुए।
5- राहुल देशपांडे और नेहा
मराठी सिंगर राहुल देशपांडे और उनकी पत्नी नेहा ने सितंबर 2025 में सोशल मीडिया पर अपने अलग होने की घोषणा की। इस जोड़े ने 2008 में शादी की थी और शादी के 17 साल बाद कानूनी रूप से अलग हो गए। वे आपसी सम्मान के साथ अपनी बेटी रेणुका की को-पेरेंटिंग के लिए प्रतिबद्ध हैं।
6- जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक
जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक ने जुलाई 2021 में शादी की, जिससे फैंस को दूसरी बार मौका मिलने की शक्ति पर विश्वास हुआ, जब 20 साल के गैप के बाद उनका रोमांस फिर से शुरू हुआ। उन्होंने लास वेगास में एक शांत समारोह में शादी की, जिसके बाद अगस्त 2021 में जॉर्जिया में एक भव्य समारोह हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होना था (एक बार फिर)। 2024 में उनके रिश्ते में सुलह न हो पाने वाले मतभेदों के कारण खत्म हो गया और उन्होंने इस साल फरवरी में अपना तलाक फाइनल कर लिया।
7- मीरा वासुदेवन और विपिन पुथियानकम
मलयालम अभिनेत्री मीरा वासुदेवन ने नवंबर में सिनेमैटोग्राफर विपिन पुथियानकम से अपने तलाक की घोषणा की। दोनों की शादी अप्रैल 2024 से अगस्त 2025 तक हुई थी। जिस बात ने इंटरनेट पर धूम मचा दी, वह यह थी कि यह मीरा की तीसरी शादी थी और उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में खुद को कितनी बोल्ड तरीके से "सिंगल" घोषित किया।
मीरा की पहले 2005 से 2010 तक विशाल अग्रवाल से शादी हुई थी, और बाद में अभिनेता जॉन कोकेन से, जिनसे उनका एक बेटा है। वे 2016 में अलग हो गए।
8- सेलिना जेटली और पीटर हाग
कुछ दिन पहले, सेलिना जेटली ने मुंबई की अंधेरी कोर्ट में अपने पति पीटर हाग से घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए तलाक के लिए अर्जी दी। इस साल की शुरुआत में, पीटर ने पहले ही ऑस्ट्रिया में तलाक की कार्यवाही शुरू कर दी थी। इस जोड़े ने 2010 में शादी की थी और 2012 में उनके जुड़वां बेटे हुए। 2017 में, सेलिना ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक की जन्मजात दिल की बीमारी के कारण मौत हो गई।
9- नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा
नवंबर 2025 की शुरुआत की रिपोर्ट्स से पता चलता है कि भारतीय टीवी एक्टर्स नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने शादी के लगभग चार साल बाद तलाक के लिए अर्जी दी है। आधिकारिक अर्जी देने से पहले वे कुछ समय से अलग रह रहे थे। दोनों ने सार्वजनिक रूप से ज़्यादातर चुप्पी साधे रखी है, हालांकि ऐश्वर्या ने हाल ही में ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि वह नेगेटिविटी के बीच अपनी गरिमा की रक्षा करेंगी।
10- निकोल किडमैन और कीथ अर्बन
शादी के 19 साल बाद, एक्ट्रेस निकोल किडमैन ने 30 सितंबर को नैशविले में सिंगर-म्यूजिशियन कीथ अर्बन से तलाक के लिए अर्जी दी। तलाक के समझौते में एक पेरेंटिंग प्लान शामिल था, जिसके तहत निकोल को उनकी बेटियों की 306 दिनों की कस्टडी मिली, जबकि कीथ को 59 दिन मिलेंगे। इस जोड़े ने 2006 में शादी की थी और उनकी दो बेटियां हैं, संडे रोज़ और मार्गरेट।