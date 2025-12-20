Year-Ender 2025: बड़े सुपरस्टार, करोड़ों का बजट...फिर भी बुरी तरह फ्लॉप हुई ये फिल्में

Year-Ender 2025: बॉलीवुड की कई फिल्में साल 2025 में सुपर हिट साबित हुई। जिनका खुमार दर्शकों पर चढ़ा रहा लेकिन कई ऐसी फिल्में भी नहीं जो सुपरस्टार के होने के बावजूद फ्लॉप हो गई। इन फिल्मों में सलमान खान की सिकंदर, टाइगर श्रॉफ की बागी 4, कंगना रनौत की इमरजेंसी और भी कई फिल्में शामिल हैं। यहाँ 2025 की बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस डिजास्टर फिल्मों की लिस्ट दी गई है।

2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड फ्लॉप फिल्में

1- सिकंदर

सुपरस्टार सलमान खान के होने के बावजूद सिकंदर 2025 की बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक है। एआर मुरुगादॉस द्वारा निर्देशित, फिल्म को खराब रिव्यू मिले और यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। 200 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 182.7 करोड़ रुपये और नेट 108.7 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

2- इमरजेंसी

कंगना रनौत द्वारा निर्देशित, निर्मित और अभिनीत यह ऐतिहासिक बायोपिक ड्रामा 1975 से 1977 तक 21 महीने की इमरजेंसी पर आधारित था, जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाया था। कथित तौर पर 50 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही, जिसने दुनिया भर में 22.5 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 17 करोड़ रुपये कमाए।

3- बागी 4

टाइगर श्रॉफ के हाई-ऑक्टेन एक्शन सीन और हरनाज़ कौर संधू के साथ उनकी नई जोड़ी भी इस एक्शन फिल्म को नहीं बचा पाई। खबरों के मुताबिक, इसने दुनिया भर में लगभग 77.67 करोड़ रुपये कमाए, और नेट कलेक्शन 53.38 करोड़ रुपये रहा।

4- वॉर 2

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर वॉर 2 को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप माना जा रहा है, भले ही यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, जिसने कथित तौर पर दुनिया भर में 360-400 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन प्रोडक्शन लागत वसूल करने में नाकाम रही, जो कि 400 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

5- सन ऑफ सरदार 2

अजय देवगन, चंकी पांडे, रवि किशन, कुब्रा सैत, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, विंदू दारा सिंह, डॉली अहलूवालिया, अश्विनी कालसेकर, रोशनी वालिया, शरत सक्सेना, साहिल मेहता और अन्य जैसे शानदार कलाकारों के बावजूद, सन ऑफ सरदार का सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी निराशा साबित हुआ। 100 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 44.9 करोड़ रुपये नेट और दुनिया भर में 65.8 करोड़ रुपये कमाए।

धड़क 2, देवा, द बंगाल फाइल्स, आज़ाद, सुपरबॉयज़ ऑफ़ मालेगांव, मालिक और मां भी बॉलीवुड फ्लॉप फिल्मों 2025 की लिस्ट में शामिल हैं।

